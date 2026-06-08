Acodeco advierte sobre los riesgos de caer en ofertas relacionadas con el Mundial de Fútbol engañosas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia exhortó a la ciudadanía a verificar con prudencia las promociones de viajes, boletos y hospedajes para evitar fraudes comerciales.
Campaña de la Acodeco orienta sobre ofertas relacionadas con el Mundial de Fútbol en plataformas digitales
• A través de la campaña institucional Que no te metan un gol, la entidad recomendó utilizar canales oficiales autorizados por la FIFA y agencias registradas ante la Autoridad de Turismo de Panamá.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró el llamado a los consumidores a actuar con prudencia y verificar cuidadosamente cualquier tipo de ofertas relacionadas con el Mundial de Fútbol, especialmente aquellas que son difundidas a través de plataformas digitales, redes sociales o sitios web de dudosa procedencia. La institución enfatizó que la prevención constituye la mejor herramienta de protección, por lo que instó a la población a informarse, comparar opciones y comprobar la legitimidad de las promociones antes de comprometer sus recursos económicos.
El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, advirtió en tercera persona que en los períodos de alta demanda suelen incrementarse las promociones de última hora para la adquisición de boletos, hospedajes, paquetes de viaje y servicios de transmisión de eventos deportivos, de las cuales algunas pueden resultar engañosas o incumplir con lo ofrecido originalmente. El funcionario señaló que las personas deben analizar la decisión que van a tomar, conocer a quién le van a comprar y verificar la reputación de las agencias de viajes y proveedores antes de realizar cualquier pago.
Riesgos de las compras impulsivas y canales oficiales
El administrador de la entidad explicó que muchos usuarios se dejan llevar por la emoción de asistir al evento deportivo o disfrutar de la experiencia, lo que los lleva a solicitar préstamos o utilizar créditos para aprovechar supuestas ofertas que terminan siendo fraudulentas o con condiciones distintas a las anunciadas. Frente a este panorama, la institución mantiene activa la campaña Que no te metan un gol, una iniciativa orientada a educar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las compras impulsivas y las contrataciones realizadas sin la debida verificación.
El vocero institucional recordó que las agencias de viajes establecidas en la República de Panamá y debidamente registradas ante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ofrecen mayores garantías al consumidor, dado que cuentan con una ubicación física y se encuentran sujetas a las normativas nacionales de protección al consumidor. De igual manera, se recomendó de forma expresa que la adquisición de los boletos para los partidos de la cita mundialista se realice de manera exclusiva por medio de los canales oficiales autorizados por la FIFA.
Irregularidades frecuentes y limitaciones en transacciones internacionales
La entidad gubernamental destacó que las denuncias relacionadas con servicios de viajes, hospedajes o boletos internacionales se presentan de forma tradicional después de ejecutados los pagos correspondientes o en el momento en que los consumidores llegan a su destino final y descubren anomalías. Entre las situaciones más frecuentes detectadas por los inspectores figuran la inexistencia de reservas hoteleras reales, diferencias entre los servicios prometidos y los recibidos, así como la venta de boletos no válidos o no autorizados.
Recomendaciones comerciales ante contingencias:
• Verificar que la agencia seleccionada posea un registro vigente ante la ATP.
• Utilizar únicamente las plataformas oficiales de la FIFA para la compra de entradas.
• Revisar minuciosamente las políticas de cancelación, devolución o reembolso del proveedor.
• Conservar de forma segura facturas, comprobantes de pago, correos electrónicos y contratos firmados.
La Acodeco aclaró que, cuando las transacciones comerciales involucran a proveedores que están ubicados fuera del territorio panameño, las posibilidades de intervención legal directa de la institución son más limitadas. No obstante, la entidad se mantiene facultada para orientar a los consumidores sobre los mecanismos de reclamación internacional disponibles. Asimismo, reiteró la importancia de resguardar toda la evidencia documental de la compra, ya que estos archivos resultan fundamentales para sustentar de manera legal una eventual reclamación ante las autoridades.
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