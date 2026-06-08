Acodeco advierte sobre los riesgos de caer en ofertas relacionadas con el Mundial de Fútbol engañosas

• A través de la campaña institucional Que no te metan un gol, la entidad recomendó utilizar canales oficiales autorizados por la FIFA y agencias registradas ante la Autoridad de Turismo de Panamá.

(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró el llamado a los consumidores a actuar con prudencia y verificar cuidadosamente cualquier tipo de ofertas relacionadas con el Mundial de Fútbol, especialmente aquellas que son difundidas a través de plataformas digitales, redes sociales o sitios web de dudosa procedencia. La institución enfatizó que la prevención constituye la mejor herramienta de protección, por lo que instó a la población a informarse, comparar opciones y comprobar la legitimidad de las promociones antes de comprometer sus recursos económicos.

La Acodeco aclaró que, cuando las transacciones comerciales involucran a proveedores que están ubicados fuera del territorio panameño, las posibilidades de intervención legal directa de la institución son más limitadas. No obstante, la entidad se mantiene facultada para orientar a los consumidores sobre los mecanismos de reclamación internacional disponibles. Asimismo, reiteró la importancia de resguardar toda la evidencia documental de la compra, ya que estos archivos resultan fundamentales para sustentar de manera legal una eventual reclamación ante las autoridades.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: