Acodeco logra ahorro de más de dos millones de balboas en la compra de viviendas nuevas

A través de siete validaciones previas de proyectos inmobiliarios, la institución detectó aumentos no justificados que superaban en un 38% los montos originalmente notificados por las empresas promotoras.
Acodeco detecta distorsiones en costos de viviendas nuevas y protege la economía familiar
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia fiscalizó cerca de 800 unidades habitacionales para garantizar que los incrementos de precios se ajusten a la normativa legal.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ejecutó siete procesos de validación previa en proyectos inmobiliarios de viviendas nuevas, lo que conllevó la verificación de aproximadamente 800 unidades habitacionales. Esta acción institucional generó un ahorro estimado de B/.2,337,043.43 a favor de los compradores del mercado residencial.
Durante el desarrollo de las evaluaciones técnicas, el personal de la entidad fiscalizadora detectó que las pretensiones de incremento en los precios finales de venta sumaban un total de B/.3,784,835.31. Dicha cifra resultaba un 38% superior al monto originalmente notificado por los agentes económicos, el cual se fijaba en B/.1,447,791.88, logrando neutralizar posibles cobros excesivos a los adquirientes de los inmuebles.
La administración de la Acodeco recordó a las empresas del sector inmobiliario la relevancia de gestionar la validación previa para sus desarrollos habitacionales. Este trámite se ofrece de forma gratuita y busca asegurar la debida transparencia en las variaciones de los costos y la salvaguarda de los derechos económicos de la población.
Sustento técnico y marco normativo del proceso
El mecanismo de inspección implementado por la entidad permite auditar si las alzas aplicadas al valor comercial de los bienes inmuebles responden de manera estricta a fluctuaciones reales en los costos de los materiales de construcción, la mano de obra y los componentes financieros. Este análisis técnico se realiza en estricto cumplimiento de los lineamientos dictados en la Resolución Número 28 del 25 de junio de 2020.
Para formalizar la petición del servicio, las promotoras del sector residencial deben remitir una comunicación por escrito dirigida al director nacional de Libre Competencia de la Acodeco, el licenciado Diego Morales, donde se exponga la solicitud correspondiente de análisis. La institución ofrece además jornadas de capacitación en modalidad virtual sin costo alguno, orientadas a guiar a las compañías sobre la integración de los expedientes y la documentación requerida antes del inicio formal de la gestión.
Canales de gestión y transparencia del sector
La entidad precisó que la tramitación de este análisis preventivo puede canalizarse tanto por la vía presencial como mediante las plataformas electrónicas disponibles, manteniendo siempre la gratuidad del proceso. La herramienta se define como un soporte institucional para que los usuarios constaten la legalidad y el fundamento de cualquier ajuste de precio en el mercado inmobiliario panameño.
Finalmente, la Acodeco hizo una exhortación general a las corporaciones promotoras y a los ciudadanos en proceso de compra de inmuebles residenciales a instruirse sobre el funcionamiento de las validaciones, dado que este esquema incrementa la certidumbre comercial y favorece la estabilidad financiera de los hogares del país.
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