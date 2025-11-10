Incumplimiento de garantía genera 792 quejas por más de B/.5.6 millones ante Acodeco en 2025

Estadísticas de Acodeco: Reclamos por incumplimiento de garantía superan los B/.5.6 millones de enero a septiembre

• Este motivo se consolidó como la principal causa de reclamos ante la entidad, con los sectores de vehículos a motor y servicios de conciliación concentrando las sumas más altas reclamadas.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una advertencia sobre el alto número de casos relacionados con el incumplimiento de garantía por parte de algunos proveedores. De enero a septiembre de 2025, la entidad registró un total de 792 quejas a nivel nacional, cuya cuantía acumulada asciende a B/.5,639,380.43.

La falta de cumplimiento de la garantía se ha posicionado como el principal motivo de quejas presentadas por los consumidores durante el presente año fiscal. Según las estadísticas de Acodeco, los casos se distribuyen principalmente entre tres secciones:

• Decisión de Quejas: 500 casos por un monto de B/.280,912.84.

• Conciliación: 60 quejas por B/.2,437,602.49.

• Sección de Vehículos a Motor: 232 reclamos por B/.2,920,865.10.

Requisitos esenciales de los términos de garantía

Acodeco destaca la importancia de que los términos y condiciones de la garantía consten siempre por escrito de manera clara y precisa. Dicho documento puede ser incorporado al contrato de compraventa, ser un documento separado o formar parte de la factura respectiva.

La información mínima que debe contener incluye: los nombres y direcciones del establecimiento y del consumidor; una descripción precisa del bien o servicio (marca, número de serie, modelo, color); la fecha de la compra y entrega, y el término de duración de la garantía. Además, debe detallar las condiciones generales para hacer efectiva la garantía, indicando los riesgos cubiertos y excluidos, así como el lugar donde debe presentarse la reclamación, junto con la aprobación expresa del proveedor o su representante.

Obligaciones del proveedor y recomendaciones al consumidor

Cuando los bienes adquiridos presenten fallas o no funcionen adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, por defecto del producto o causa imputable a la cadena de suministro (fabricante, importador, distribuidor o proveedor), este último tiene la obligación de asegurar el funcionamiento correcto. Esto incluye la reparación, el cambio del producto o la devolución del dinero pagado por el consumidor, según sea el caso. Si el bien no puede ser reparado, el proveedor debe proceder a su reemplazo o a la restitución de las sumas pagadas.

La entidad subraya que el proveedor y los intermediarios no pueden ofrecer una garantía inferior a la recibida del fabricante. Asimismo, se recomienda a los compradores revisar el bien antes de salir del local comercial y no confiar en promesas orales, ya que estas no tienen validez legal. La factura es imprescindible para cualquier reclamo posterior, pues es el documento que acredita la operación comercial.