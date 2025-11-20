Acodeco alerta sobre el retiro de productos por riesgo de sobrecalentamiento

Defectos en gadgets: Acodeco emite alerta por retiro de productos en Panamá

• La campaña de retiro, iniciada por el fabricante, se debe a un posible riesgo de sobrecalentamiento en ciertas unidades de bases de seguimiento y baterías externas (power bank).

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido dos alertas de retiro de bienes del mercado nacional debido a defectos que implican un riesgo potencial para los consumidores. La campaña de retiro de productos afecta a dos modelos específicos por un posible riesgo de sobrecalentamiento en ciertas unidades.

Los productos sujetos a la alerta de retiro son los siguientes:

Belkin auto-tracking stand pro (modelo MMA008). Belkin boostcharge usb-c pd power bank 20k (modelo BPB002).

El fabricante comunicó a la autoridad que en la República de Panamá se han identificado 21 unidades correspondientes a la base de seguimiento (auto-tracking stand pro) y 178 unidades correspondientes a la batería externa (power bank) afectadas. El informe indica que, hasta la fecha, no existen incidentes registrados en el país en relación con estos productos.

Pasos a Seguir para Consumidores Afectados

La Acodeco exhorta a los consumidores que posean los modelos señalados, tomar medidas inmediatas para garantizar su seguridad.

Si el modelo corresponde al producto afectado, se deben seguir los siguientes pasos:

• Dejar de usar el producto inmediatamente.

• Devolver el producto al agente económico.

• Solicitar el reembolso completo al agente económico donde el consumidor compró el producto.

La Acodeco mantiene una vigilancia constante del proceso de retiro de bienes, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, sus modificaciones, el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009 y el Decreto Ejecutivo 30 de 9 de septiembre de 2025, buscando garantizar la seguridad de los consumidores panameños.

Se recomienda a toda la ciudadanía mantenerse informada sobre las alertas de retiros de bienes publicadas en la página web oficial de la institución, www.acodeco.gob.pa, y en las redes sociales de la Acodeco.