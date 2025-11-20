Acodeco alerta sobre el retiro de productos por riesgo de sobrecalentamiento

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió dos alertas de retiro de bienes del mercado panameño que implican un riesgo para los consumidores, enfocadas en dos modelos de Productos Belkin.
Defectos en gadgets: Acodeco emite alerta por retiro de productos en Panamá
• La campaña de retiro, iniciada por el fabricante, se debe a un posible riesgo de sobrecalentamiento en ciertas unidades de bases de seguimiento y baterías externas (power bank).
(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido dos alertas de retiro de bienes del mercado nacional debido a defectos que implican un riesgo potencial para los consumidores. La campaña de retiro de productos afecta a dos modelos específicos por un posible riesgo de sobrecalentamiento en ciertas unidades.
Los productos sujetos a la alerta de retiro son los siguientes:
-
Belkin auto-tracking stand pro (modelo MMA008).
-
Belkin boostcharge usb-c pd power bank 20k (modelo BPB002).
El fabricante comunicó a la autoridad que en la República de Panamá se han identificado 21 unidades correspondientes a la base de seguimiento (auto-tracking stand pro) y 178 unidades correspondientes a la batería externa (power bank) afectadas. El informe indica que, hasta la fecha, no existen incidentes registrados en el país en relación con estos productos.
Pasos a Seguir para Consumidores Afectados
La Acodeco exhorta a los consumidores que posean los modelos señalados, tomar medidas inmediatas para garantizar su seguridad.
Si el modelo corresponde al producto afectado, se deben seguir los siguientes pasos:
• Dejar de usar el producto inmediatamente.
• Devolver el producto al agente económico.
• Solicitar el reembolso completo al agente económico donde el consumidor compró el producto.
La Acodeco mantiene una vigilancia constante del proceso de retiro de bienes, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, sus modificaciones, el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009 y el Decreto Ejecutivo 30 de 9 de septiembre de 2025, buscando garantizar la seguridad de los consumidores panameños.
Se recomienda a toda la ciudadanía mantenerse informada sobre las alertas de retiros de bienes publicadas en la página web oficial de la institución, www.acodeco.gob.pa, y en las redes sociales de la Acodeco.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *