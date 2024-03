Acodeco alerta sobre empresa dedicada a planes vacacionales

La Acodeco alerta sobre la empresa Conexiones Panamá Marketing, S.A., dedicada a la venta de paquetes vacacionales, tiene 50 quejas presentadas por diferentes consumidores

(3/Mar/2024 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), informa que la empresa Conexiones Panamá Marketing, S.A., dedicada a la venta de paquetes vacacionales, según el Tablero de Quejas, tiene 50 quejas presentadas por diferentes consumidores, desde el año 2006 hasta la fecha.

En base al artículo 88 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la Acodeco brinda esa información para alertar a posibles compradores. Los motivos de los 50 casos presentados contra esta empresa, son: 17 por falta de información; 14 por cláusulas abusivas; 6 incumplimiento de contrato; 4 devolución de dinero; 4 resolución de contrato; 3 incumplimiento de servicio; 1 anulación de contrato; 1 cobro indebido.

Cabe señalar que, a esta empresa no se le localiza fácilmente, al momento de notificarle de las acciones interpuesta, lo cual dificulta la posibilidad de accionar de los consumidores. También los agentes vendedores ofrecen condiciones a los compradores de manera verbal, que luego no son incluidos en los contratos, entregando informaciones no claras ni veraces a los compradores de los planes.

También se refieren muchos de los reclamos, a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos que le entregan a los consumidores y que la empresa solicita las tarjetas de crédito para hacer cobros de mensualidades de montos módicos pactados verbalmente al momento de la venta, pero que el personal de la empresa termina haciendo el cargo a la tarjeta del consumidor por el monto global del paquete vacacional contratado, en un solo cargo, contrario a lo manifestado inicialmente a algunos consumidores.

En la actualidad, la Acodeco está dando curso correspondiente a las quejas que se mantienen activas en la entidad.

Es importante tener presente lo siguiente, antes de contratar alguno de estos servicios:

· Leer con detenimiento las cláusulas del contrato antes de firmarlo, ya que debe comprobar si la información relacionada al servicio está incluida de forma clara y expresa en el contrato.

· No dejarse seducir por ofertas maravillosas, a primera vista.

· Ante propuestas de conseguir un crédito adicional, recordar que esto le corresponde al consumidor y a su banco.

· No entregar su tarjeta de crédito, si no se está seguro de la transacción.

· Pedir referencias a conocidos respecto de sus experiencias con el proveedor que le ofrece este tipo de servicio, así como también exigir la mayor cantidad posible de información relacionada a dicha empresa (dirección exacta en el último año, opiniones de otros consumidores en la internet, descartando aquellas empresas con malas referencias, problemas económicos o incluso escándalos en donde se haya podido ver afectados sus clientes).

Fuente/Foto: Acodeco