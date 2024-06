Acodeco atiende denuncia por cobro indebido y venta condicionada en Changuinola

La Acodeco sanciona minisúper en Bocas del Toro por irregularidades en precios y ventas

(27/Jun/2023 – web) Bocas del Toro, Panamá.- En atención de una denuncia vía telefónica, la Acodeco de Bocas del Toro procedió a la verificación del minisúper Nuevo Progreso, ubicado en Changuinola, donde una consumidora compró un tanque de gas y al pagar con tarjeta de débito le cobraron el 7%, comprobándose dicha irregularidad.

La compradora pagó B/. 6.37 cuando el precio máximo de venta para el sector El Empalme es de B/.5.95. El agente económico alegó que fue una equivocación, por lo que se levantó el acta respectiva para deslindar responsabilidades.

Este mismo minisúper fue denunciado por no vender arroz de primera, sino se adquiría carne de pollo o de res (venta condicionada). Durante la inspección, no se observó que el agente económico condiciona la venta; sin embargo, se comprobó que tenía el arroz de primera a un precio superior (B/.2.50), cuando el máximo establecido en el control es de 2 balboas el paquete de 5 libras. Por lo que se le impuso una multa directa de B/. 250.00.

Cabe destacar que, en ambos casos, los denunciantes aportaron las respectivas facturas fiscales.

La Administración Regional de la Acodeco de Bocas del Toro prioriza la atención de las denuncias presentadas para dar respuestas inmediatas a los consumidores. Se han atendido 37 denuncias, de las cuales, tras las verificaciones correspondientes, 15 han resultado con anomalías. Entre los casos más recurrentes se encuentran el incumplimiento del control de precio, venta de productos expirados y sin precio a la vista, cobro indebido, no entrega constancia de pago, verificación del sistema de escáner donde el precio en estanterías no coincide con el de la caja, Ley 6 (no otorga descuento y falta de letrero con los descuentos), entre otros.