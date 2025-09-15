La Acodeco detalla beneficios financieros de la Ley 6 para jubilados

Conozca los descuentos y beneficios de la Ley 6 para adultos mayores en Panamá

• Según la Acodeco, la Ley 6 otorga descuentos y exoneraciones en préstamos personales, comerciales e hipotecarios para mujeres de 55 años o más, hombres de 60 años o más, y todos los jubilados y pensionados.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un comunicado con el objetivo de orientar a los beneficiarios de la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La entidad detalla los derechos que esta normativa, con sus seis modificaciones posteriores, otorga en el ámbito de las transacciones financieras.

Según la normativa, los beneficiarios de estos derechos son las mujeres de 55 años o más, los hombres de 60 años o más, y todos los jubilados y pensionados, sin distinción de edad. La Ley 6 establece una serie de beneficios específicos en materia financiera, que deben ser aplicados por bancos, financieras y cooperativas.

Beneficios en transacciones financieras

• Descuento del 50%: Aplica a los gastos o comisiones de cierre en préstamos personales y comerciales. Las entidades financieras tienen prohibido cobrar sumas adicionales por servicios de descuento.

• Exoneración de sobretasa: Los beneficiarios quedan exentos del pago del gravamen del Fondo Especial de Compensación de Intereses para préstamos personales y comerciales.

• Descuento del 15%: Se aplica a la tasa de interés máxima permitida por la ley en préstamos personales y comerciales otorgados por diversas instituciones de crédito.

• Descuento del 1%: Se aplica en la tasa de interés de préstamos hipotecarios de vivienda de uso propio. Este beneficio es aplicable cuando la persona cumple la edad requerida (55 años para mujeres y 60 años para hombres) o adquiere el estatus de jubilado o pensionado. Se exceptúan de este descuento los préstamos hipotecarios con tasas preferenciales ya estipuladas por ley.

La Acodeco reitera que se mantiene fiscalizando la correcta aplicación de cada uno de los beneficios establecidos en la Ley 6. En caso de que se detecte algún incumplimiento, los ciudadanos pueden reportarlo a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas del día. Las denuncias pueden ser enviadas vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como a través de las redes sociales oficiales de la institución, @AcodecoPma en Facebook y X.