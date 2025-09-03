Acodeco recuerda a empresas respetar beneficios para Jubilados y Pensionados

Acodeco recuerda a empresas respetar beneficios para Jubilados y Pensionados
Acodeco recuerda a empresas respetar beneficios para Jubilados y PensionadosAcodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reitera a los comercios el cumplimiento de la Ley 6 de 1987, que protege los beneficios de los jubilados y pensionados.

Acodeco reitera que la Cédula es único documento para beneficios de la Tercera Edad

Según Acodeco, la cédula de identidad o el carné de jubilado son los únicos documentos válidos para acceder a los beneficios, sin que los establecimientos puedan tomar fotografías de estos.

Las empresas que incumplan la Ley 6 de 1987, que establece descuentos para los jubilados y la tercera edad, serán sancionadas con multas significativas.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio a los establecimientos comerciales para que cumplan con la Ley 6 de 1987, la cual establece los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La entidad enfatiza que, según esta normativa, el único documento de acreditación válido es la cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado por invalidez.

El artículo 4 de la mencionada ley especifica claramente que ningún negocio tiene autorización para solicitar o tomar fotografías de dichos documentos con el fin de mantener registros internos. Además, las personas que presenten estas identificaciones tienen derecho a recibir un trato prioritario en todas las oficinas públicas del país. La Acodeco subraya que la ley aplica a todos los ciudadanos panameños o residentes extranjeros que sean mujeres de 55 años o más, hombres de 60 años o más, y a todos los jubilados y pensionados, quienes tienen acceso a una serie de descuentos en diversos servicios.

Los beneficios establecidos en la ley cubren una amplia gama de sectores, entre ellos:

• Recreación: 50% de descuento en cines, teatros, deportes y espectáculos.

• Transporte: 30% en autobuses interurbanos, trenes y barcos, y 25% en pasajes aéreos.

• Alojamiento: 50% en hoteles de lunes a viernes y 30% los fines de semana.

• Restaurantes: 25% en consumos individuales y 15% en franquicias de comida rápida.

• Salud: 15% en hospitales y clínicas privadas, 20% en medicamentos y 20% en honorarios médicos.

• Servicios: 50% en pasaportes y 50% en el impuesto de aeropuerto. También se aplican descuentos en energía eléctrica (25% hasta 600 kWh), teléfono (25% en una línea residencial) y agua (25% en facturas hasta B/.30.00).

La normativa también contempla una reducción del 20% en servicios funerarios y un 100% de exención en inscripciones y certificaciones en el Registro Público para organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, la Acodeco advierte que las empresas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que varían entre B/.50.00 y B/.5,000.00, las cuales se destinarán a un fondo especial para jubilados y pensionados.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb