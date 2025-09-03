Acodeco recuerda a empresas respetar beneficios para Jubilados y Pensionados

Acodeco reitera que la Cédula es único documento para beneficios de la Tercera Edad

Según Acodeco , la cédula de identidad o el carné de jubilado son los únicos documentos válidos para acceder a los beneficios, sin que los establecimientos puedan tomar fotografías de estos.

Las empresas que incumplan la Ley 6 de 1987, que establece descuentos para los jubilados y la tercera edad, serán sancionadas con multas significativas.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio a los establecimientos comerciales para que cumplan con la Ley 6 de 1987, la cual establece los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La entidad enfatiza que, según esta normativa, el único documento de acreditación válido es la cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado por invalidez.

El artículo 4 de la mencionada ley especifica claramente que ningún negocio tiene autorización para solicitar o tomar fotografías de dichos documentos con el fin de mantener registros internos. Además, las personas que presenten estas identificaciones tienen derecho a recibir un trato prioritario en todas las oficinas públicas del país. La Acodeco subraya que la ley aplica a todos los ciudadanos panameños o residentes extranjeros que sean mujeres de 55 años o más, hombres de 60 años o más, y a todos los jubilados y pensionados, quienes tienen acceso a una serie de descuentos en diversos servicios.

Los beneficios establecidos en la ley cubren una amplia gama de sectores, entre ellos:

• Recreación: 50% de descuento en cines, teatros, deportes y espectáculos.

• Transporte: 30% en autobuses interurbanos, trenes y barcos, y 25% en pasajes aéreos.

• Alojamiento: 50% en hoteles de lunes a viernes y 30% los fines de semana.

• Restaurantes: 25% en consumos individuales y 15% en franquicias de comida rápida.

• Salud: 15% en hospitales y clínicas privadas, 20% en medicamentos y 20% en honorarios médicos.

• Servicios: 50% en pasaportes y 50% en el impuesto de aeropuerto. También se aplican descuentos en energía eléctrica (25% hasta 600 kWh), teléfono (25% en una línea residencial) y agua (25% en facturas hasta B/.30.00).

La normativa también contempla una reducción del 20% en servicios funerarios y un 100% de exención en inscripciones y certificaciones en el Registro Público para organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, la Acodeco advierte que las empresas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que varían entre B/.50.00 y B/.5,000.00, las cuales se destinarán a un fondo especial para jubilados y pensionados.