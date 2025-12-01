Black Friday 2025: Acodeco detecta 58 faltas en operativos de verificación de ofertas

La Acodeco encuentra 58 irregularidades en ventas especiales durante operativo Black Friday

La principal falta encontrada por la Acodeco fue la omisión de la fecha de duración de las ofertas y ventas especiales, con 42 incumplimientos reportados.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó un total de 58 irregularidades en las ventas especiales efectuadas a nivel nacional durante el operativo de verificación de publicidad del «Black Friday» 2025. El operativo se realizó para asegurar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007, que regula las prácticas comerciales y de garantía.

Funcionarios de la Acodeco visitaron 373 establecimientos comerciales ubicados en diversas provincias del país. Es relevante mencionar que, previo a la jornada, la entidad brindó asesoramiento a distintos locales para asegurar la correcta implementación de las prácticas publicitarias y el reconocimiento de las garantías a los consumidores.

Principales Anomalías Encontradas

La principal anomalía identificada en la acción fiscalizadora se relacionó con la omisión de la fecha de duración de las ofertas o ventas especiales, acumulando 42 faltas. Seguidamente, la carencia de precio señalado o visible al público registró 13 incumplimientos.

Otras irregularidades documentadas por la entidad fueron:

• 4 faltas por productos con fecha vencida.

• 3 faltas por no indicar la condición «hasta agotar existencia» (es decir, no señalaban las cantidades a ofertar).

• 2 faltas por productos sin el doble precio (antes y después de la oferta).

• 2 faltas por publicidad confusa.

• 2 faltas por incumplimiento de publicidad o mantener el doble precio y el porcentaje de descuento.

Preparativos para la Época Navideña

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, indicó que una vez concluido el operativo del «Black Friday», la Acodeco se enfoca en la preparación para el operativo de Navidad.

Las acciones próximas incluyen la verificación de publicidad y ofertas navideñas, la fiscalización de escáneres para confirmar que el precio visible coincida con el registrado en la caja, la comprobación del contenido neto de productos empacados típicos de esta época, y la realización de encuestas de precios de los insumos que componen la cena navideña.

La Acodeco reitera su disposición a recibir y atender denuncias en todo el país. Los consumidores pueden reportar cualquier anomalía de manera anónima a través de Sindi, utilizando el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, y la página web oficial. Es crucial reportar el nombre y ubicación del agente económico junto con la descripción de la anomalía para una verificación efectiva.

