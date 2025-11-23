Acodeco realiza 1,412 verificaciones y multa por anomalías en comercios de Bocas del Toro

Más de 17 mil productos vencidos detectados por Acodeco Bocas del Toro en diez meses



• Las anomalías detectadas en Bocas del Toro también incluyeron 121 alimentos sin fecha de vencimiento y 322 productos sin precio a la vista, resultando en la imposición y cobro de B/.19,305.00 en multas.

• La nueva sede de Acodeco Bocas del Toro fue instalada recientemente en el aeropuerto internacional de Changuinola, desde donde la institución reanudó la atención a consumidores y agentes económicos.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Administración de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en la provincia de Bocas del Toro informó que, a pesar de la destrucción de su sede regional en incidentes pasados, la institución ha logrado realizar 1,412 verificaciones en el territorio provincial entre enero y octubre del presente año. Como resultado de estos operativos, se detectaron 17,345 productos vencidos que estaban siendo comercializados.

Principales Anomalías y Refuerzo de Verificaciones

Además de los productos caducados, las verificaciones de Acodeco Bocas del Toro revelaron otras anomalías en los establecimientos comerciales de la provincia. Entre ellas, se encontraron 121 alimentos que carecían de fecha de vencimiento y 322 productos que no contaban con el precio a la vista para el consumidor.

En el mismo periodo, la entidad ha reforzado las verificaciones relativas al cumplimiento de dos normativas clave:

• La Ley 134 de 2013, que establece descuentos para las personas con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

• La Ley 6 de 1987, que garantiza beneficios a ciudadanos jubilados, pensionados y de la tercera edad (mujeres de 55 años o más, y hombres de 60 años o más).

Producto de las infracciones detectadas, la institución ha cobrado un total de B/.19,305.00 en multas impuestas a los agentes económicos incumplidores.

Nueva Sede y Llamado a la Denuncia

Recientemente, Acodeco logró instalar su nueva sede regional en Bocas del Toro, ubicada en el aeropuerto internacional de Changuinola “Capitán Manuel Niño”, desde donde se está brindando atención a los consumidores y agentes económicos del área.

Rosalba De León, administradora regional de Acodeco en Bocas del Toro, hizo un llamado a la población para que colabore activamente con la denuncia de cualquier irregularidad que detecten en los locales comerciales. Las denuncias pueden presentarse a través del sistema Sindi, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, o a través de las cuentas de redes sociales de la institución AcodecoPma en Facebook y X, y su página web oficial.