Un informe de la institución revela que los precios de los productos varían según la región y el tipo de establecimiento comercial, beneficiando a quienes comparan opciones antes de adquirir sus productos.
La importancia de evaluar costos en la Canasta Básica de Alimentos ante las variaciones del mercado
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia destaca una baja promedio en los costos e insta a las familias a planificar sus compras para optimizar el presupuesto.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró la importancia de que los consumidores comparen precios y planifiquen sus compras para aprovechar mejor su presupuesto familiar. El director nacional de Libre Competencia de la Acodeco, Diego Morales, destacó en tercera persona que la Canasta Básica de Alimentos (CBA) ha registrado una disminución aproximada de cinco dólares, según los sondeos quincenales que realiza la institución de forma regular.
Variaciones del mercado y comportamiento de productos
El funcionario explicó en tercera persona que las variaciones en factores externos como el precio del combustible no necesariamente se reflejan de manera uniforme en los productos que adquieren los consumidores de forma final, ya que los precios pueden variar entre regiones, establecimientos y artículos específicos. Morales señaló que algunos alimentos han mostrado comportamientos distintos en el mercado; mientras ciertas piezas de pollo han registrado aumentos, el pollo entero mantiene una tendencia estable, e incluso en algunos minisúper se comercializa a precios cercanos a los 80 centésimos por libra, por debajo de los observados en algunos supermercados.
Ante esta realidad, la institución recomienda elaborar presupuestos, comparar precios entre supermercados, minisúper y abarroterías, así como utilizar las herramientas digitales disponibles para identificar ofertas y tomar decisiones de compra más informadas. El director recordó en tercera persona que la dinámica del mercado responde a la oferta y la demanda, por lo que los consumidores pueden contribuir a moderar los precios al optar por productos sustitutos o alternativas más económicas cuando determinados artículos registren incrementos significativos.
Composición de la canasta y verificaciones de metrología
La estructura de la CBA está integrada por un total de 59 productos seleccionados para cubrir las necesidades alimentarias de una familia promedio de cuatro personas. La entidad estatal mantiene un monitoreo constante de estos artículos y publica periódicamente información sobre los precios más bajos detectados en los establecimientos comerciales.
Finalmente, la organización también recordó que, a través de su Departamento de Metrología, realiza verificaciones periódicas para garantizar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados en las distintas actividades comerciales del territorio nacional.
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