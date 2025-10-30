Más de B/. 443 millones resueltos a favor del consumidor: El impacto de la Ley 45 de 2007 de Acodeco

Ley 45 de 2007 cumple 18 años: Acodeco revela cifras históricas de quejas y sanciones por prácticas monopolísticas

• Durante los 18 años de vigencia de la norma, la entidad ha registrado 55,564 casos de quejas presentadas por un total de B/. 816,622,220.47, e impuesto multas a 78 empresas por prácticas monopolísticas.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha revelado cifras significativas sobre el impacto de la Ley 45 de 2007, la cual cumplió 18 años de vigencia. Desde su implementación, la entidad ha resuelto a favor de los consumidores más de B/. 443 millones en quejas.

Según datos compilados por la Sección de Estadísticas de la Acodeco, desde el año 2008 hasta septiembre de 2025, se han resuelto 41,672 quejas por un monto total de B/. 443,021,047.89. En total, se han presentado 55,564 casos por una cuantía acumulada de B/. 816,622,220.47 debido a diversas irregularidades en transacciones comerciales.

Anomalías Detectadas y Cifras de Monopolio

Durante los 18 años de vigencia de la Ley 45 de 2007, la Acodeco ha detectado una serie de anomalías que demuestran la necesidad de la regulación. Entre las cifras más destacadas se encuentran:

Anomalía Detectada Cantidad Productos vencidos 2,316,492 Falta de precios a la vista 1,782,675 Contenido neto (lotes) con irregularidades 569,603 Productos sin fecha de vencimiento 219,604 Balanzas retiradas por incumplir tolerancias mínimas 4,616 Combustible (estaciones, surtidores y tanques) que no cumplieron verificaciones 4,259 Establecimientos que no cumplieron con escáner 3,838

En materia de defensa de la libre competencia económica, la ley ha permitido sancionar prácticas que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados. Hasta septiembre de 2025, se registran:

• 78 empresas multadas por prácticas monopolísticas, con un monto total de B/. 3,788,511.67.

• 41 empresas con transacciones judiciales y 2 extrajudiciales, por un total de B/. 2,110,000.00.

Alcance Integral de la Ley

La Ley 45 de 2007 tiene un alcance amplio que abarca la protección al consumidor y la defensa de la libre competencia, con el objetivo principal de preservar el interés superior del consumidor.

En materia de protección al consumidor, la Ley garantiza:

• Protección contra prácticas engañosas al exigir que la publicidad sea veraz y no induzca a error.

• Derecho a recibir información clara y veraz sobre bienes y servicios.

• Derecho a un reembolso o la anulación del saldo de una deuda, en caso de que aplique una devolución.

• Definición de procedimientos claros para reclamaciones y establecimiento de sanciones por infracciones.

En materia de defensa de la libre competencia, la Ley establece:

• Prohibición de prácticas monopolísticas como fijar precios, limitar la oferta, dividirse el mercado o acuerdos en licitaciones públicas.

• Mecanismos de sanción y un programa de clemencia para la dispensación o disminución del pago de multas.

• Control de concentraciones económicas para evitar efectos negativos en la competencia.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Aunque la Ley 45 de 2007 «no es una legislación perfecta y requiere algunos cambios», su propósito principal ha sido hacer que el mercado panameño sea más justo y transparente, protegiendo a los consumidores de prácticas abusivas.