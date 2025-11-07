Acodeco Coclé detecta más de 13 mil productos vencidos de enero a octubre

Más de 13 mil productos vencidos y falta de descuentos: los hallazgos de Acodeco Coclé

• Durante diez meses de verificaciones en Coclé, la Acodeco detectó diversas anomalías, incluyendo productos sin fecha de vencimiento, sin precio a la vista y deteriorados.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- La Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco Coclé) informó sobre las verificaciones realizadas entre enero y octubre del presente año, que revelaron diversas anomalías en establecimientos comerciales, evidenciando faltas a las normas de protección al consumidor.

En estos diez meses del año, las anomalías en los productos a la venta sumaron 23,744 hallazgos, siendo los productos vencidos la principal irregularidad.

Principales anomalías detectadas en productos

Los resultados detallados de los productos retirados o con irregularidades son:

• 13,636 productos vencidos

• 4,739 productos sin fecha de vencimiento

• 2,114 productos sin precio a la vista

• 1,962 productos con doble precio

• 1,070 productos deteriorados

• 191 productos con fecha no clara

• 72 productos sin fecha de expiración

Incumplimiento de la ley de descuentos y uso indebido de gas

Además de las irregularidades en los productos, Acodeco Coclé citó a diversos agentes económicos por incumplimiento de la Ley 6 de 1987, relacionada con los descuentos a la tercera edad:

• 20 agentes económicos fueron citados por incumplir con mantener a la vista los descuentos para jubilados, pensionados y de la tercera edad.

• 7 comerciantes fueron citados por no aplicar dichos beneficios.

• 14 comerciantes fueron citados por no tener el aviso con los descuentos establecidos en la Ley 134 de 2013, para las personas con discapacidad.

Igualmente, la entidad detectó 17 cilindros de gas de 25 libras que eran usados indebidamente en distintos establecimientos comerciales de la provincia coclesana.

La Administración Regional de Acodeco en Coclé reafirma su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas. La entidad exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de productos y otras prácticas comerciales ilegales a través de Sindi, que funciona las 24 horas del día. Los consumidores pueden comunicarse mediante WhatsApp y Telegram al número 6330-3333.

