Acodeco Coclé detecta anomalías y productos vencidos en comercios de Penonomé

Operativo de Acodeco Coclé retira productos vencidos e inhabilita balanza comercial

La institución mantiene sus inspecciones permanentes en comercios y estaciones de servicio de la provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas de consumo y proteger la economía de los usuarios.

(17/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- La administración regional de la Acodeco Coclé detectó 82 productos vencidos, 46 artículos sin precios a la vista y cuatro productos deteriorados durante un operativo de verificación formalizado en diversos comercios del distrito de Penonomé.

Irregularidades metrológicas en comercios

En el transcurso de la jornada de fiscalización, el personal técnico inhabilitó temporalmente una balanza comercial. La medida se aplicó debido a que el instrumento no mantenía visible la información metrológica requerida para el conocimiento general de los consumidores. Ante esta situación, las autoridades otorgaron al agente económico un plazo de cinco días hábiles para corregir la anomalía detectada.

Monitoreo de combustibles y protección al consumidor

Las inspecciones corresponden a las acciones permanentes que desarrolla la institución con el propósito de garantizar que los instrumentos de pesaje utilizados en las transacciones comerciales cumplan estrictamente con las normas establecidas, evitando de este modo posibles afectaciones económicas a los ciudadanos.

Adicionalmente, los funcionarios de la entidad realizaron monitoreos y encuestas de combustible en distintas estaciones de servicio distribuidas en la provincia de Coclé. Durante esta actividad se verificaron los precios aplicados, la disponibilidad del producto y la calidad de la atención brindada a los usuarios de las estaciones. La entidad reiteró el llamado a los consumidores para que procedan a denunciar cualquier irregularidad que afecte sus derechos de manera directa.