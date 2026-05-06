Acodeco detecta irregularidades en 227 comercios de la provincia de Coclé

• La administración regional de Coclé reportó la apertura de expedientes por temas financieros y el hallazgo de miles de artículos con anomalías en operativos de verificación.

(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- La administración regional de la Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) en la provincia de Coclé presentó un balance detallado de su gestión operativa y jurídica correspondiente al mes de abril y al acumulado del primer cuatrimestre de 2026.

Gestión de quejas y procesos administrativos

La administradora regional, Gladys Vergara, informó que durante el mes de abril se formalizaron 28 expedientes por quejas de consumidores. La funcionaria detalló que los motivos principales se concentraron en el sector financiero y comercial, destacando 7 casos por tasas de interés y comisión de cierre, 4 relacionados con el historial de crédito y otros reclamos por resolución de contrato, devolución de dinero e incumplimiento de garantía. También se atendieron incidentes por venta engañosa, falta de información y cláusulas abusivas.

Resultados de operativos de verificación

En el periodo comprendido entre enero y abril, la regional de la Acodeco realizó inspecciones en 227 establecimientos comerciales de la provincia. Como resultado de estas acciones, se detectaron y retiraron 3,190 productos vencidos y 296 artículos deteriorados. Asimismo, los verificadores identificaron 719 productos sin precio a la vista y 141 casos de doble precio, además de irregularidades menores como fechas de vencimiento no legibles o ausentes.

En el ámbito de la metrología, el equipo técnico verificó un total de 25 balanzas comerciales, confirmando que 23 de ellas cumplían con la normativa vigente, mientras que 2 presentaron fallas que requirieron intervención.

Cumplimiento de leyes de beneficios y denuncias

La institución reportó incumplimientos en la aplicación de beneficios para grupos específicos. Se registraron 5 casos de falta de letreros informativos y 5 casos de no aplicación de descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987 para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. De igual forma, se detectaron irregularidades relacionadas con la Ley 134 de 2013 sobre beneficios para personas con discapacidad.

Por otra parte, a través del sistema 311 de Atención Ciudadana, se gestionaron 16 denuncias en la provincia de Coclé. De este total, 14 han sido atendidas satisfactoriamente, encontrando anomalías en 5 de ellas, mientras que 2 denuncias permanecen en proceso de resolución. La institución reiteró su compromiso de mantener la vigilancia permanente para asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

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