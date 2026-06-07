Prácticas de colusión empresarial destruyen la libre competencia, advierte la Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró que los acuerdos y coordinaciones secretas entre empresas rivales eliminan la rivalidad natural del mercado y perjudican directamente a los consumidores.
Acodeco mantiene investigaciones firmes contra acuerdos que afecten la libre competencia
• Basada en las prohibiciones de la Ley 45 de 2007, la Acodeco cataloga la cartelización como la expresión más nociva de colusión e insta a los agentes económicos a operar con total independencia comercial.
(07/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la colusión entre empresas constituye una de las prácticas más perjudiciales para la libre competencia y para el bienestar de los consumidores. Este fenómeno ilegal ocurre cuando agentes económicos que deberían competir entre sí acuerdan o coordinan de forma deliberada sus actuaciones en el mercado para limitar, restringir o falsear la competencia. Dichas conductas prohibidas pueden manifestarse habitualmente mediante la fijación concertada de precios, el reparto de mercados o clientes, la limitación de los niveles de producción o la manipulación de procesos de licitación pública.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 45 de 2007, estas acciones están estrictamente prohibidas en el territorio nacional por considerarse prácticas monopolísticas absolutas, debido a que eliminan por completo la rivalidad natural entre competidores y reducen severamente las opciones de adquisición disponibles para los compradores.
El impacto de la cartelización y los retos de su detección
La Acodeco explicó detalladamente que la forma más nociva de colusión es la cartelización. Esta figura se produce cuando las empresas competidoras coordinan de forma directa variables estratégicas sensibles como los precios, las cantidades de productos, las zonas geográficas de distribución o las condiciones comerciales generales, afectando gravemente el funcionamiento eficiente de los distintos mercados económicos.
La detección oportuna de estas prácticas ilegales representa un desafío técnico complejo para las autoridades, ya que quienes participan de manera activa en acuerdos colusorios suelen evitar por todos los medios dejar evidencia directa de sus actuaciones ilícitas. Por esta razón, las investigaciones institucionales pueden sustentarse tanto en pruebas directas como en indicios y circunstancias particulares que permitan demostrar legalmente la existencia de una coordinación anticompetitiva.
Factores de análisis institucional
Para identificar los posibles casos de colusión y salvaguardar la libre competencia, la entidad fiscalizadora analiza minuciosamente diversos elementos del entorno comercial:
• El comportamiento histórico y reciente de los competidores directos.
• La estructura general y los niveles de concentración del mercado afectado.
• La existencia y rigidez de barreras de entrada para nuevos operadores.
• La transparencia de los precios públicos y otros factores que puedan facilitar acuerdos restrictivos.
La entidad gubernamental reiteró con firmeza que los agentes económicos tienen la obligación legal de tomar sus decisiones comerciales de manera totalmente independiente y autónoma, sin coordinar bajo ninguna circunstancia los precios, los descuentos, las cantidades o cualquier otra variable estratégica con sus empresas competidoras.
Finalmente, la Acodeco mantiene su compromiso de investigar y sancionar todas las prácticas que atenten contra la libre competencia, con el propósito definido de promover mercados mucho más eficientes, proteger a los consumidores y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes de la actividad económica. Asimismo, la institución exhorta a la ciudadanía, a los propios agentes económicos y a las entidades públicas a denunciar cualquier indicio de acuerdos entre competidores para que la institución realice las investigaciones correspondientes y adopte las medidas severas que establece la ley.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *