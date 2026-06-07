Prácticas de colusión empresarial destruyen la libre competencia, advierte la Acodeco

(07/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la colusión entre empresas constituye una de las prácticas más perjudiciales para la libre competencia y para el bienestar de los consumidores. Este fenómeno ilegal ocurre cuando agentes económicos que deberían competir entre sí acuerdan o coordinan de forma deliberada sus actuaciones en el mercado para limitar, restringir o falsear la competencia. Dichas conductas prohibidas pueden manifestarse habitualmente mediante la fijación concertada de precios, el reparto de mercados o clientes, la limitación de los niveles de producción o la manipulación de procesos de licitación pública.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 45 de 2007, estas acciones están estrictamente prohibidas en el territorio nacional por considerarse prácticas monopolísticas absolutas, debido a que eliminan por completo la rivalidad natural entre competidores y reducen severamente las opciones de adquisición disponibles para los compradores.

El impacto de la cartelización y los retos de su detección

La Acodeco explicó detalladamente que la forma más nociva de colusión es la cartelización. Esta figura se produce cuando las empresas competidoras coordinan de forma directa variables estratégicas sensibles como los precios, las cantidades de productos, las zonas geográficas de distribución o las condiciones comerciales generales, afectando gravemente el funcionamiento eficiente de los distintos mercados económicos.

La detección oportuna de estas prácticas ilegales representa un desafío técnico complejo para las autoridades, ya que quienes participan de manera activa en acuerdos colusorios suelen evitar por todos los medios dejar evidencia directa de sus actuaciones ilícitas. Por esta razón, las investigaciones institucionales pueden sustentarse tanto en pruebas directas como en indicios y circunstancias particulares que permitan demostrar legalmente la existencia de una coordinación anticompetitiva.

Factores de análisis institucional

Para identificar los posibles casos de colusión y salvaguardar la libre competencia, la entidad fiscalizadora analiza minuciosamente diversos elementos del entorno comercial:

La entidad gubernamental reiteró con firmeza que los agentes económicos tienen la obligación legal de tomar sus decisiones comerciales de manera totalmente independiente y autónoma, sin coordinar bajo ninguna circunstancia los precios, los descuentos, las cantidades o cualquier otra variable estratégica con sus empresas competidoras.