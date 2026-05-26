Acodeco insta al consumo responsable y a comparar precios ante alzas internacionales

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia mantiene verificaciones constantes en la canasta básica de alimentos y evalúa los factores globales que impactan la economía.

(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que mantiene monitoreos constantes de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para evaluar el comportamiento de los precios y el impacto de factores internacionales, como la situación en Medio Oriente, promoviendo paralelamente prácticas de consumo responsable entre la ciudadanía.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó en tercera persona que las variaciones en algunos productos obedecen principalmente a la dinámica de la oferta y la demanda. El funcionario destacó que ciertos cortes de pollo, tales como alitas y pescuezo, han registrado incrementos específicos debido a su alta demanda actual entre los consumidores.

Monitoreo de precios y poder del consumidor

La entidad informó que realiza verificaciones quincenales en supermercados y comercios con el fin de vigilar de cerca el comportamiento de los productos de la canasta básica. Al mismo tiempo, la institución mantiene conversaciones constantes con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario sobre esta materia para coordinar acciones conjuntas.

Abadi señaló que el consumidor juega un papel determinante en la regulación del mercado, por lo que recomendó comparar precios, buscar alternativas más económicas y evitar realizar compras en establecimientos donde se detecten importes excesivos. El administrador indicó que el consumidor informado posee el poder para influir de forma directa en el mercado, destacando que dejar de adquirir productos en comercios con márgenes abusivos puede provocar ajustes a la baja debido a la disminución de las ventas.

Alternativas en transporte y control de precios

En cuanto al combustible, el administrador destacó que el subsidio otorgado por el Estado ha contribuido a contener aumentos en diversos sectores. Sin embargo, sugirió implementar prácticas colectivas como compartir el transporte entre vecinos o compañeros de trabajo, método conocido como “carpool”, para reducir el impacto económico derivado del alza internacional del petróleo. Asimismo, valoró el papel de las plataformas de transporte como una alternativa válida de movilidad y recordó que el transporte selectivo debe respetar estrictamente las tarifas reguladas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Por otro lado, la institución reiteró el desarrollo de su campaña orientada al consumo responsable, recomendando a la población adquirir artículos de acuerdo con sus necesidades reales y considerando los aspectos nutricionales de cada alimento, evitando de este modo desperdicios por el vencimiento de productos en los hogares. Finalmente, sobre el control de precios, Abadi manifestó que esta medida debe revisarse de forma periódica y advirtió que no debe convertirse en una herramienta de carácter permanente, ya que podría provocar distorsiones en el mercado nacional y afectar la disponibilidad de los productos.

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