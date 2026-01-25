Monitoreos de la Acodeco revelan variaciones de precios en supermercados y abarroterías

Acodeco reporta incremento en el costo de la canasta básica al cierre de 2025

• Tras alcanzar en octubre su punto más bajo del año, el costo de la canasta básica de alimentos experimentó alzas progresivas durante los meses de noviembre y diciembre.

(25/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los últimos monitoreos mensuales realizados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, reflejaron un incremento en el costo de la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito. Tras registrar en octubre el monto más bajo del año con B/.293.58, el costo en los supermercados del área metropolitana ascendió a B/.297.52 en noviembre y cerró diciembre en B/.298.97.

Variaciones por tipo de establecimiento y rutas

El análisis efectuado por la Acodeco también incluyó a los establecimientos por rutas, que abarcan minisúper y abarroterías. En este sector, los costos mostraron una dinámica fluctuante: en octubre se situó en B/.348.07, descendió levemente en noviembre a B/.345.84 y aumentó en diciembre hasta alcanzar los B/.351.18. Estas verificaciones son desarrolladas por el Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), que evalúa los precios más bajos de los 59 productos que integran la canasta básica.

La cobertura de estos operativos incluyó sectores estratégicos como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito. En total, se visitaron 52 supermercados y 37 comercios minoristas, mientras que las agencias regionales de la institución realizaron sus respectivos monitoreos en el resto del país.

Transparencia e información al consumidor

La Acodeco mantiene estos seguimientos constantes para proporcionar datos oportunos sobre la evolución de los precios. Además de los montos totales, la institución divulga la contribución de cada cadena de supermercados a la variación del costo promedio y las diferencias de precios existentes entre los distintos locales encuestados. Esta labor busca dotar al ciudadano de herramientas objetivas para que pueda realizar un consumo más eficiente y ajustado a su presupuesto.

