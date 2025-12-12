Encuestas de Precios: Conozca el Costo de la Cena Navideña en Juan Díaz, Bella Vista, Santa Ana, Calidonia y Pueblo Nuevo

De $54.85 a $96.85: Acodeco publica Costo de la Cena Navideña en cuatro Corregimientos de la Capital

• El El informe de Acodeco proporciona una guía de presupuesto para los consumidores, detallando el costo aproximado de una cena que incluye 25 productos esenciales, como proteína, arroz, guandú y frutas de temporada.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha presentado los resultados preliminares de su monitoreo de precios, detallando el costo cena navideña tradicional para una familia de cuatro personas en varios supermercados de la ciudad capital. Según las primeras encuestas, el precio final de la cena básica depende crucialmente de la proteína o carne principal seleccionada por el consumidor.

Las encuestas de precios se llevaron a cabo entre el 5 y el 10 de diciembre de 2025 en establecimientos de los corregimientos de Juan Díaz, Bella Vista, Santa Ana, Calidonia y Pueblo Nuevo. La estimación incluye aproximadamente diez libras de la proteína elegida, además de otros productos esenciales.

Variaciones del Costo por Corregimiento y Proteína

Los datos recabados por Acodeco revelan una marcada diferencia en el costo total de la cena al comparar las distintas zonas de la capital:

Juan Díaz

En el corregimiento de Juan Díaz, los costos aproximados de la cena navideña fueron: B/.75.49 con jamón; B/.65.65 con pavo; B/.63.83 con pavipollo y B/.56.53 con pollo.

Bella Vista

En Bella Vista, los precios mínimos aproximados registrados fueron: B/.83.18 (jamón); B/.85.10 (pavo); B/.70.15 (pavipollo) y B/.65.05 (pollo).

Santa Ana y Calidonia

Estos corregimientos registraron los costos más bajos para el pollo. Los valores aproximados fueron: B/.74.37 (jamón); B/.74.86 (pavo); B/.63.35 (pavipollo) y B/.54.85 (pollo).

Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo presentó el costo más elevado de la encuesta con jamón, alcanzando los B/.96.85. Los demás precios fueron: B/.75.82 (pavo); B/.74.73 (pavipollo) y B/.66.83 (pollo).

Composición de la Cena Navideña Básica

La Acodeco ha diseñado esta cena básica de Navidad con el objetivo de ofrecer a los consumidores una referencia clara para la planificación de su presupuesto, aunque el costo puede variar según los gustos y preferencias de cada familia.

Entre los 25 productos que fueron monitoreados sus precios, además de la proteína cárnica (jamón, pavo, pavipollo o pollo), se encuentran: rosca de pan sin nueces de 33 onzas, nueces mixtas (400 g), dulce de frutas (14 oz), aceitunas (7 oz), alcaparras (7 oz), arroz (5 libras), lata de guandú (15 oz.), una libra de papas, una libra de cebolla, una docena de huevos, una libra de manzanas, una libra de uvas y una libra de peras. La cena también incluye ron ponche (750 ml) y piña en rodajas (20 onzas).

La Acodeco informó que estos monitoreos de precios continuarán realizándose en otros sectores de la capital y en las provincias, y los resultados serán publicados en el sitio web de la entidad tan pronto como sean consolidados.