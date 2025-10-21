La mayoría de los costos colegios privados no aumentarán para el año académico 2026

Acodeco detalla los costos colegios privados para 2026: 79% mantendrá tarifas

• El estudio realizado en 140 centros educativos privados revela que un 79% no registrará aumentos en matrículas y anualidades para el próximo año lectivo, según la muestra obtenida a nivel nacional.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco) hizo públicos los resultados de su reciente monitoreo sobre los costos colegios privados en el país para el año académico 2026. Este informe ofrece un panorama del mercado educativo particular, esencial para la planificación económica de las familias.

Desde agosto del presente año, funcionarios de la entidad contactaron a 174 colegios privados a nivel nacional. De estos, 140 centros educativos fueron finalmente incluidos en el informe debido a que contaban con datos comparativos actualizados, lo que permite una medición precisa.

Estabilidad en las tarifas

Según la información recopilada en la muestra nacional, una cifra significativa de 111 colegios privados, lo que representa un 79%, reportó que mantendrán los mismos costos tanto en matrículas como en anualidades para el próximo ciclo lectivo, sin registrar aumentos.

Variaciones en la Ciudad de Panamá por nivel educativo

En la Ciudad de Panamá, el informe analizó 49 centros educativos con datos comparables para el periodo 2025-2026. Los resultados en la capital se desglosan por nivel educativo, mostrando tanto la estabilidad como los incrementos registrados.

Matrículas

• Preescolar (Kínder): Treinta y seis (36) colegios mantendrán los costos, mientras que once (11) centros registran aumentos.

• Primaria: Treinta y cuatro (34) se mantienen sin variación y trece (13) reportan incrementos.

• Premedia: Treinta y siete (37) centros no reportaron cambios y diez (10) sí registraron aumentos.

• Media (Bachillerato): Cuarenta (40) mantienen los precios. Catorce (14) reportan aumentos que oscilan entre B/.10.00 y B/.69.84.

Anualidades

En cuanto a la cuota de anualidad, el comportamiento para el mismo periodo 2025-2026 fue el siguiente:

• Kínder: Treinta y ocho (38) colegios sin aumentos y diez (10) con incrementos.

• Primaria: Treinta y siete (37) sin variación y once (11) con aumentos.

• Premedia: Treinta y seis (36) sin cambios y once (11) con incrementos.

• Media o Bachillerato: Treinta y seis (36) sin aumentos y nueve (9) con incrementos.

Recomendaciones de Acodeco para el consumidor

La Acodeco recuerda a los padres de familia y acudientes sus derechos y deberes al momento de seleccionar un centro educativo privado. Con base en el Decreto Ejecutivo 601 de 9 de julio de 2015, los colegios particulares deben informar claramente los costos de matrícula, mensualidad o anualidad con al menos seis meses de antelación al inicio del periodo de matrícula.

La institución recomienda investigar y comparar opciones educativas cercanas al domicilio o centro de trabajo. Es fundamental indagar sobre los niveles que imparte el colegio, los costos de inscripción, mensualidad o anualidad y las fechas de pago. Esta información permite a los acudientes tomar decisiones informadas que se ajusten al presupuesto familiar y a sus necesidades.

Además, es crucial revisar cuidadosamente el contrato de prestación del servicio educativo particular, que debe detallar todos los costos adicionales y los posibles descuentos aplicables. La Acodeco subraya que es importante que estos aspectos estén debidamente estipulados por escrito.

Este informe refleja exclusivamente los costos de inscripción y anualidad para estudiantes regulares. La calidad académica y los servicios ofrecidos son aspectos que deben ser evaluados de manera individual por cada familia. El detalle completo de los costos por provincia se encuentra disponible para consulta en el sitio web oficial de la institución: http://www.acodeco.gob.pa.