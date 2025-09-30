Irregularidades en comercios: Acodeco retira 124,990 productos vencidos entre enero y agosto

Multas hasta B/. 25,000 por comercializar productos vencidos y otras anomalías, advierte Acodeco

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha reportado el decomiso de un total de 124,990 productos vencidos en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025. Estos productos fueron retirados de la venta en diversos locales comerciales a lo largo del territorio nacional, como resultado de los constantes operativos de vigilancia realizados por la entidad.

La acción de decomiso se enfoca en retirar y destruir mercancías en mal estado o caducadas, incluyendo alimentos, medicamentos y artículos de uso personal, para proteger la salud y los derechos de los consumidores.

Otras Irregularidades Detectadas en Comercios

Además de la alarmante cifra de productos vencidos, la Acodeco ha detallado otras irregularidades encontradas en los establecimientos, que reflejan incumplimientos a la Ley 45 de 2007:

Infracción Cantidad Detectada Falta de precios visibles (obligación legal) 8,000 Productos sin fecha de vencimiento 6,828 Productos deteriorados 6,098 Productos con doble precio 1,981 Fechas de vencimiento no claras 819 Cilindros de gas de 25 libras en uso indebido 208

Acodeco Advierta sobre el Régimen de Sanciones

Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco, reiteró que las sanciones impuestas por estas anomalías pueden variar considerablemente. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 45 de 2007, las penalidades van desde amonestaciones verbales hasta multas que alcanzan los B/. 25,000.00, dependiendo de la gravedad de la infracción y el tamaño del establecimiento comercial.

Una de las multas que ha sido incrementada recientemente se relaciona con el uso indebido del gas licuado de 25 libras (gas residencial) en establecimientos comerciales como restaurantes, lavamáticos y panaderías. La sanción por cada unidad utilizada de forma incorrecta pasó de 625 balboas a B/. 1,000.00.

Recomendaciones al Consumidor

La Acodeco recuerda a la ciudadanía su rol activo en la vigilancia de sus derechos. Si un consumidor identifica un producto vencido, deteriorado o cualquier otra irregularidad, debe seguir estos pasos:

1. Revisar y Abstenerse de Comprar: Es fundamental verificar siempre la fecha de caducidad de los productos perecederos antes de adquirirlos y evitar su compra si están expirados.

2. Denunciar la Anomalía: Las irregularidades pueden reportarse de manera anónima utilizando el sistema Sindi, contactando al 311 o a través de WhatsApp o Telegram al número 6330-3333.

3. Proporcionar Información Clave: Para facilitar la acción de la Acodeco, el denunciante debe especificar el nombre y la ubicación exacta del establecimiento, así como la marca o el nombre del producto involucrado.