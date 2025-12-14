Panamá: Acodeco intensifica multas por venta de productos vencidos; Veraguas lidera decomisos

Acodeco decomisa más de 174 mil productos vencidos en operativos nacionales

• Veraguas, Panamá y Panamá Este son las provincias con mayor número de decomisos de artículos no aptos para la venta, lo que lleva a la Acodeco a reiterar el llamado a los comerciantes para que retiren los artículos caducados y eviten severas multas.

(14/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha retirado 174,559 productos vencidos de la venta en diversos locales comerciales del país, según los informes preliminares de las verificaciones realizadas desde enero hasta principios de diciembre del presente año.

Entre los artículos decomisados por la entidad figuran alimentos, medicinas y otros productos perecederos que estaban siendo ofrecidos al público pese a tener la fecha de caducidad expirada.

La Acodeco considera alarmante la persistencia de la comercialización de productos caducados y otras irregularidades detectadas diariamente por los verificadores encargados de fiscalizar la Ley 45 de 2007 y las normativas de protección al consumidor.

Provincias con mayor número de decomisos

Las regiones donde la Acodeco ha detectado la mayor cantidad de productos vencidos son:

• Veraguas: 32,372

• Panamá: 23,524

• Panamá Este: 18,992

• Bocas del Toro: 18,952

• Los Santos: 15,321

• Chiriquí: 14,068

Otras provincias con decomisos significativos incluyen Coclé (13,824), Herrera (9,451), Panamá Oeste (8,097), Panamá Norte (6,394), Colón (4,352) y Darién (3,101).

Llamado a comerciantes y consumidores

La entidad exhorta a todos los agentes económicos a revisar constantemente los inventarios de sus establecimientos para asegurar el retiro oportuno de aquellos productos próximos a vencer o ya caducados. Se están aplicando severas multas por esta infracción, dado el riesgo que representa para la salud y los derechos de los consumidores.

Adicionalmente, la Acodeco reitera que ningún importador o proveedor que reempaque, reenvase o reetiquete un producto puede adulterar u ocultar información esencial como fecha de vencimiento, composición, origen, peso o precio.

Otras irregularidades comunes detectadas incluyen productos sin fecha de expiración en sus empaques, la falta de precios a la vista, alimentos deteriorados, fechas no claras y doble precio.

Cómo denunciar y la importancia del etiquetado

Las denuncias sobre estas anomalías pueden realizarse a través de Sindi, el asistente virtual disponible 24/7 mediante WhatsApp o Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales de AcodecoPma (Facebook, X) y en la página web institucional. Los consumidores deben reportar la descripción de la irregularidad y la dirección del local comercial para facilitar una pronta verificación.

Es indispensable que los consumidores presten atención a la información del etiquetado. La fecha de vencimiento —de aparición obligatoria— es fundamental para elegir un producto de calidad y frescura. Es crucial recordar que la fecha de expiración no solo aplica a alimentos y medicinas, sino también a productos elaborados con componentes químicos, tales como cosméticos, pinturas, artículos de limpieza del hogar e higiene personal (detergentes, desodorantes, pastas dentales, entre otros).

Se recomienda mantener una actitud vigilante, especialmente ante el incremento de productos vencidos en el mercado. El consumidor siempre debe revisar la fecha de caducidad y, en caso de que no esté visible, o presente tachaduras, borrones, doble fecha o etiquetas superpuestas, se aconseja no adquirir el artículo.

