Acodeco decomisa más de 9,000 productos vencidos en Herrera tras inspeccionar 862 locales

Las acciones de fiscalización de la Acodeco en Herrera han culminado con la imposición de multas por B/.41,126.00 a agentes económicos por diversas irregularidades, incluyendo la venta de productos vencidos .

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera, Panamá.- La Administración Regional de la Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) en la provincia de Herrera reportó el decomiso de 9,180 productos vencidos en Herrera y la detección de otras 63 faltas relacionadas con la omisión de precios a la vista de los consumidores. Estas cifras son el resultado de un extenso operativo de verificación realizado en 862 establecimientos comerciales entre enero y octubre del presente año 2025.

Detalles del Decomiso y Sanciones Aplicadas

Durante las acciones de fiscalización, la Acodeco de Herrera procedió a retirar del mercado una amplia variedad de artículos que se encontraban a la venta a pesar de haber expirado su fecha de caducidad. Los productos retirados incluyeron: gaseosas, galletas, snacks, gelatinas, cervezas, yogures, así como artículos como pinturas, productos veterinarios y agroquímicos.

Estas irregularidades detectadas han sido objeto de un proceso legal que contempla sanciones que van desde una amonestación hasta la aplicación de multas de hasta 25 mil balboas, en función de la gravedad y la recurrencia de la falta.

Total de Multas Impuestas

Como consecuencia de las diversas anomalías encontradas en los agentes económicos de la provincia, la agencia regional de la Acodeco totaliza, hasta el mes de octubre, la cifra de B/.41,126.00 en multas impuestas. Este monto refleja el compromiso de la institución con el respeto a los derechos de los consumidores, tal como lo establece la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.

La Acodeco de Herrera reitera que continuará con la verificación de todos los establecimientos comerciales de la provincia, y exhorta a los consumidores a desempeñar un rol activo presentando sus denuncias. Para ello, pone a disposición el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que opera ininterrumpidamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, y el sitio web institucional.

