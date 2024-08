Acodeco decomisa y destruye productos vencidos en el distrito de Barú

Entre los productos eliminados, los cuales fueron desechados en el vertedero municipal de Boquete, se encontraban comestibles como dulces, galletas, sopas deshidratadas, mayonesas, macarrones, entre otros. También fueron destruidos artículos no comestibles que poseen fecha de vencimiento, tales como pañales desechables, toallas sanitarias, cremas para el rostro, champús, aerosoles, tintes para cabello, entre otros.

Un solo local comercial, identificado como Zona Libre Mall Frontera, fue el lugar donde se encontraron 978 productos expirados y 112 productos sin fecha de vencimiento, los cuales fueron retirados inmediatamente de circulación.

Es importante destacar que los verificadores de Acodeco realizan un trabajo exhaustivo al revisar los productos en los comercios. Al encontrar algún producto cuya fecha de vencimiento no esté vigente, que esté deteriorado (como enlatados oxidados, rotos, o con elementos extraños en el caso de los granos), que no tenga fecha de expiración o que la fecha no esté claramente visible, estos productos son retirados o decomisados del local comercial y posteriormente destruidos para garantizar la seguridad del consumidor.

La Acodeco recuerda a los ciudadanos que pueden presentar sus denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible en WhatsApp y Telegram al número 6330-3333. También pueden utilizar las cuentas de redes sociales de Acodeco (@AcodecoPma) y su página web para realizar sus denuncias y obtener más información.