Acodeco retira 1,338 productos vencidos en Los Santos antes del Desfile de Las Mil Polleras

Operativos de Acodeco en Los Santos detectan más de mil productos vencidos en comercios

• La administración regional de Los Santos realizó un operativo de verificación en el distrito de Las Tablas, logrando el retiro de mercancía que representaba un riesgo para la salud pública.

(17/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Durante un operativo de verificación preventivo previo a la celebración del Desfile de Las Mil Polleras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mediante su Administración Regional en Los Santos, ejecutó el decomiso de 1,338 productos vencidos. Estos artículos se encontraban a la venta en locales comerciales, constituyendo un riesgo potencial para la salud de los residentes y de los miles de turistas que se congregan para este evento folclórico.

Roberto Montenegro, administrador regional de la Acodeco en Los Santos, hizo un llamado enérgico a los agentes económicos para que cumplan estrictamente con la normativa vigente. El funcionario instó a los comerciantes a realizar revisiones exhaustivas de sus inventarios, verificar las fechas de caducidad y mantener los precios a la vista del público. Según explicó Montenegro, el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas que alcanzan hasta los B/.25,000.00, dependiendo de la severidad de la infracción detectada.

Variedad de mercancía retirada y destrucción

Las inspecciones, concentradas en diversos establecimientos del distrito de Las Tablas, resultaron en el retiro de una amplia gama de productos vencidos, que incluyen alimentos, bebidas, artículos para mascotas, así como productos destinados a la higiene y el cuidado personal. Siguiendo los protocolos institucionales, toda la mercancía decomisada será trasladada próximamente al vertedero municipal para su destrucción definitiva.

Vigilancia permanente y canales de denuncia

La administración regional reafirmó su compromiso de mantener una fiscalización constante, fundamentada en la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor en el territorio nacional. Estos operativos se intensifican especialmente durante las temporadas de alta actividad comercial y turística para salvaguardar los derechos de los usuarios.

Finalmente, la institución recordó a la ciudadanía que puede reportar cualquier irregularidad de forma anónima a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi). Este canal de atención opera de manera ininterrumpida las 24 horas a través de WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333, así como en las cuentas oficiales de redes sociales @AcodecoPma y en el portal web de la entidad.

