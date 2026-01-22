Sector inmobiliario lidera demandas presentadas por la Acodeco en tribunales de justicia

Acodeco logra fallo contra cláusulas abusivas bancarias y defiende derechos ciudadanos

• Un reciente fallo judicial obtenido por la Acodeco ordena a una entidad bancaria el reembolso de fondos tras detectarse cláusulas abusivas en contratos de cuentas de ahorro.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó ante los tribunales de justicia un total de 53 demandas en representación de consumidores afectados, alcanzando una cuantía acumulada de B/. 2,932,686.27. Estas acciones legales, gestionadas por el Departamento de Defensoría de Oficio de la institución, buscan resarcir los daños causados por diversos agentes económicos en sectores clave de la economía nacional.

Distribución de las demandas por sectores

De acuerdo con el informe de gestión de la Acodeco, el sector inmobiliario encabeza la lista de procesos judiciales con 38 demandas, las cuales suman un monto de B/. 2,208,147.26. El resto de las acciones legales se distribuyen en agencias de autos, hoteles o planes vacacionales y talleres de reparación, cada uno con tres demandas presentadas. Asimismo, la autoridad registró procesos individuales contra servicios de instalación, colegios particulares y centros de estética, además de tres demandas ejecutivas por un valor de B/. 251,027.00.

Desde el año 2006 hasta el cierre de 2025, la Acodeco ha interpuesto un total histórico de 1,426 demandas, lo que representa un valor acumulado de B/. 70,574,144.88 en defensa de los derechos de los ciudadanos panameños.

Protección contra cláusulas abusivas bancarias

En un avance significativo para la protección financiera, la Acodeco destacó un fallo reciente del Juzgado Noveno de Circuito Civil que ordena a una entidad bancaria la devolución de B/. 1,399.79 a un consumidor. El tribunal determinó la existencia de cláusulas abusivas relacionadas con la compensación de cuentas de ahorro e impuso una sanción adicional de B/. 2,000.00 al agente económico por infringir la Ley 45 de 2007.

Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco, enfatizó que los consumidores están protegidos ante este tipo de prácticas. El funcionario recordó que en diciembre de 2025 se logró que la banca local estableciera límites a la cláusula de compensación, la cual no puede aplicarse a fondos protegidos por ley como el salario mínimo, pensiones alimenticias o cuentas de ahorro de hasta B/. 2,500.00, ni ejecutarse sin gestiones de cobro previas.

El rol de la Defensoría de Oficio

La institución reafirma su respaldo a la ciudadanía mediante la Defensoría de Oficio. Cuando un consumidor no logra una solución satisfactoria a través de la mediación, la Acodeco asigna un abogado defensor para evaluar la viabilidad del caso y presentar la demanda correspondiente ante los juzgados especializados. Estas acciones consolidan a la autoridad como un pilar fundamental en la búsqueda de soluciones justas y acuerdos extrajudiciales que beneficien al eslabón más vulnerable de la cadena comercial.

