Acodeco registra disminución de denuncias contra colegios particulares en el último año

Sanciones de Acodeco a colegios particulares suman más de 94 mil balboas desde 2019

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reportó un total de 72 denuncias contra centros educativos privados durante el periodo pasado.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un total de 72 denuncias contra colegios particulares fueron recibidas durante el año pasado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), cifra que refleja una tendencia a la baja en comparación con periodos previos.

Saúl Jaramillo, director nacional de Protección al Consumidor, explicó que la mayoría de los reportes presentados están vinculados a ventas atadas o condicionadas, falta de información, veracidad en la publicidad y presencia de cláusulas abusivas en los contratos de prestación de servicios educativos. Estos casos son gestionados por los defensores de oficio de la entidad.

Tendencia estadística y comportamiento post-pandemia

El director Jaramillo señaló que desde la crisis sanitaria se ha observado una disminución progresiva en las denuncias contra colegios particulares. Según el funcionario, esto sugiere una mayor adecuación de los centros de enseñanza a las normativas vigentes, aunque subrayó que la Acodeco mantiene una vigilancia activa para proteger los derechos de los padres de familia ante cualquier irregularidad.

Los registros estadísticos de la institución detallan que, entre los años 2019 y 2025, se procesaron 1,542 denuncias a través de los diversos canales de atención. El pico de reclamaciones ocurrió durante los años 2020 y 2021, coincidiendo con la modalidad de clases virtuales implementada por la Covid-19, periodo tras el cual las cifras han descendido de manera sostenida.

Quejas formales y sanciones aplicadas

En el ámbito de las quejas formales, se contabilizaron 18 casos en los departamentos de Conciliación y Decisión de Quejas. Por su parte, la Defensoría de Oficio mantiene un expediente en trámite contra un centro educativo particular por un monto de B/.5,000.00, el cual se encuentra a la espera de una decisión judicial.

En cuanto al régimen sancionatorio, el Departamento de Investigación de la Acodeco reportó la imposición de cinco multas a colegios particulares durante el año pasado, totalizando B/.2,975.00. En una perspectiva más amplia, desde 2019 hasta 2025 se han aplicado 125 sanciones en primera instancia, acumulando una cuantía de B/.94,310.00.

Canales de reporte institucional

La autoridad recordó a los usuarios que cualquier irregularidad en centros educativos privados puede ser reportada mediante el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi). Esta plataforma opera las 24 horas del día a través de WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333, además de las cuentas oficiales en redes sociales y el portal web de la institución.

