Acodeco atiende más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

Denuncias a Acodeco revelan principales irregularidades en el consumo panameño

• A través de diversas plataformas digitales y presenciales, los consumidores panameños han presentado quejas por publicidad engañosa y regulaciones de precios, lo que subraya la importancia de la supervisión comercial.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha gestionado un total de 1,399 denuncias de consumidores en lo que va de este año, utilizando los diferentes canales de atención que la institución tiene a disposición del público. Estas denuncias, registradas hasta el 15 de septiembre de 2025, reflejan las principales preocupaciones de los panameños en el mercado.

El informe de la entidad revela que la categoría más denunciada fue la «Verificación de productos y servicios», con 637 quejas. Le sigue de cerca el incumplimiento de la Ley 6 de 1987, que otorga beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, acumulando 283 denuncias. La publicidad engañosa también representa un motivo de queja significativo con 168 reportes. Otros motivos incluyen la regulación de precios de alimentos con 120 denuncias, el cilindro de gas de 25 libras con 56 y el combustible con 30.

Métodos para presentar denuncias

La Acodeco ha diversificado sus vías de atención para facilitar la interposición de quejas. La mayor cantidad de denuncias, 629, se realizaron a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI), una plataforma operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accesible vía WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333, y a través de las redes sociales de la institución.

Además, los consumidores utilizaron otros canales como el formulario web (483), el Contact Center (210), las agencias regionales de atención presencial (171) y la sede central (122). El resto de las denuncias se distribuyeron entre llamadas a oficinas regionales (105) y otros medios.

Tipos de irregularidades reportadas

Las denuncias que la Acodeco recibe están directamente vinculadas con la violación de normativas de protección al consumidor, las cuales están respaldadas por diversas leyes, decretos y reglamentos vigentes. Los datos reflejan que las balanzas y el sector agropecuario fueron los motivos de denuncia menos recurrentes, con 20 y 14 quejas respectivamente. Los reclamos por prohibición de bolsas plásticas, regulación de precios de medicamentos y venta de pan no empacado fueron los de menor incidencia. Este panorama estadístico es fundamental para la Acodeco en su labor de fiscalización y protección de los derechos de los consumidores en Panamá.