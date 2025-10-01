Jubilados y adultos mayores tienen 25% de descuento pasajes aéreos en aerolíneas que operan en Panamá

Implementación del descuento pasajes aéreos : Acodeco capacitó a aerolíneas tras 37 denuncias desde 2018

• A pesar de que el derecho existe desde 1987, la Acodeco estima que muchos beneficiarios desconocen el descuento pasajes aéreos, por lo que recuerda que solo se necesita presentar la cédula o el carné de jubilado para acceder a él.

(01/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio oficial sobre el derecho que asiste a una parte de la ciudadanía panameña a recibir un 25% de descuento pasajes aéreos. Este beneficio está dirigido a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad, y debe ser aplicado tanto por aerolíneas nacionales como por las extranjeras que realicen operaciones dentro del territorio nacional.

El derecho se encuentra fundamentado en dos instrumentos legales clave: la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013. La normativa establece que el beneficio se aplica como un único descuento al momento de la adquisición del boleto aéreo.

Acodeco refuerza la aplicación del descuento

Con el objetivo de garantizar la correcta implementación de este derecho, la Acodeco recientemente llevó a cabo una jornada de capacitación con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP), donde se resolvieron dudas sobre la aplicación del beneficio.

Pese a los esfuerzos de capacitación y la existencia de las leyes, la institución reconoce que la falta de conocimiento sobre el derecho es una barrera, estimando que muchos beneficiarios no solicitan la rebaja al momento de comprar sus boletos en agencias de viaje o directamente con las aerolíneas.

Denuncias y sanciones registradas

La Acodeco ha monitoreado el cumplimiento de la ley y registra incidentes de incumplimiento. En lo que va del año, la entidad ha recibido 6 quejas relacionadas con la negación de este descuento.

El historial desde 2018 muestra un total de 37 denuncias y se han impuesto 17 sanciones, las cuales suman un monto total de B/. 9,165.00 en multas a los agentes económicos involucrados.

Requisitos para acceder al beneficio

El procedimiento para acceder al descuento es sencillo y varía ligeramente según la categoría del beneficiario:

1. Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores: Deben presentar únicamente su cédula de identidad personal o su carné de jubilado o pensionado, según lo estipula la Ley 6 de 1987.

2. Personas con Discapacidad: La Ley 134 de 2013 exige que estas personas estén debidamente certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis). El derecho aplica a panameños, residentes permanentes, temporales o no residentes con dicha certificación.

La Acodeco reiteró que cualquier denuncia por incumplimiento puede canalizarse a través de Sindi, el asistente virtual disponible 24/7 mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333. Se aconseja a los consumidores proporcionar el nombre y la ubicación del agente económico para facilitar una atención efectiva de la queja.