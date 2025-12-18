Acodeco detecta 111 anomalías comerciales durante los primeros días del operativo navideño

Ramón Abadi Balid supervisa operativo navideño en centros comerciales del país

• El administrador general de la institución realiza recorridos de supervisión para verificar escáneres, balanzas y el respeto a las garantías legales durante las compras de fin de año.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante los primeros cuatro días del operativo navideño desarrollado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), se han levantado un total de 111 actas por diversas anomalías detectadas en establecimientos comerciales a nivel nacional. Las inspecciones buscan salvaguardar los derechos de los ciudadanos en una de las temporadas de mayor actividad económica del año.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, realizó una visita de inspección al centro comercial Albrook Mall para dar seguimiento personal a las verificaciones de publicidad y comercialización. Según destacó el funcionario, de manera simultánea el personal institucional se despliega por todo el país revisando fechas de vencimiento en productos perecederos, visibilidad de precios, y el correcto funcionamiento de escáneres y balanzas en los puntos de venta.

Desglose de irregularidades encontradas

Las 111 actas levantadas por la institución corresponden al incumplimiento de diversas disposiciones legales vigentes. El reporte detalla que las normas de veracidad de la publicidad concentraron 46 actas, mientras que la Ley 45 de 2007, que abarca productos vencidos y falta de precios a la vista, registró 56 infracciones.

Otras irregularidades detectadas incluyen:

• Control de precios: 10 actas por incumplir el Decreto Ejecutivo N.° 28 de 30 de junio de 2025.

• Uso de bolsas reutilizables: 6 actas relacionadas con la Ley 1 de 2018.

• Beneficios a jubilados: 5 actas por faltas a la Ley 6 de 1987 referente a descuentos para la tercera edad y pensionados.

Recomendaciones y derechos del consumidor

La Acodeco recordó a la ciudadanía que todo producto nuevo posee una garantía legal no negociable que entra en vigor al momento de la entrega. En este sentido, Ramón Abadi Balid enfatizó la importancia de solicitar y conservar la factura, documento indispensable para cualquier proceso de reclamo posterior. Además, se recomendó a los compradores probar los artículos inmediatamente después de recibirlos y conservar los empaques originales durante las primeras semanas.

En los casos donde un comercio no pueda entregar un bien previamente abonado por causas imputables al establecimiento, el consumidor tiene el derecho garantizado a la devolución total de su dinero. La autoridad también aconsejó no proporcionar datos de tarjetas de crédito ni firmar documentos sin plena seguridad de la transacción, verificando siempre los cargos efectuados.

Canales de denuncia activos

Para facilitar el reporte de anomalías durante el resto del operativo navideño, la institución mantiene habilitado el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) las 24 horas del día. Los consumidores pueden realizar consultas o presentar denuncias a través de WhatsApp y Telegram al número 6330-3333, mediante las redes sociales oficiales @AcodecoPma y en el portal web institucional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: