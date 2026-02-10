Acodeco intensifica verificaciones en comercios de la frontera con Costa Rica

Acodeco detecta 594 irregularidades comerciales en zona fronteriza de Bocas del Toro

• La administración regional de la entidad procedió al decomiso de mercancía deteriorada y notificó a los agentes económicos para la aplicación de sanciones según la Ley 45 de 2007.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bocas del Toro, Panamá.- La Administración Regional de la Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) realizó una serie de verificaciones de oficio en el sector fronterizo con Costa Rica, donde detectó un total de 594 anomalías en diversos establecimientos comerciales. Las diligencias se concentraron en los corregimientos de Las Delicias, Las Tablas y Los Barrancos.

Resultados de las inspecciones en comercios

Durante los operativos realizados en 21 locales comerciales, los funcionarios de la Acodeco identificaron irregularidades que ponen en riesgo la salud y los derechos de los consumidores. El informe detallado de las anomalías incluye:

571 productos con fecha de vencimiento expirada.

2 productos en estado de deterioro.

20 casos de falta de precios a la vista del público.

Toda la mercancía vencida y deteriorada que se encontraba disponible para la venta fue decomisada de inmediato para su posterior destrucción. Los agentes económicos involucrados fueron notificados mediante actas formales, iniciando así el proceso administrativo para que presenten sus descargos y enfrenten las multas correspondientes, fundamentadas en la Ley 45 de 2007.

Intensificación de la vigilancia regional

Esta acción es parte de la vigilancia continua que mantiene la institución durante la presente semana. La Administración Regional en Bocas del Toro informó que las verificaciones se han intensificado en todo tipo de comercios, desde pequeños locales hasta grandes establecimientos, para asegurar el cumplimiento estricto de las normativas de protección al consumidor y garantizar la calidad de los productos en el mercado local.

Guía de seguridad para el consumidor

Ante el hallazgo de estas irregularidades, la Acodeco recomienda a la ciudadanía, especialmente en zonas de alta rotación de mercancía como la frontera, seguir estas pautas antes de realizar sus compras:

1. Revisar meticulosamente la fecha de vencimiento de cada artículo.

2. Constatar que los envases de alimentos y bebidas no presenten abolladuras o golpes.

3. Verificar que los precios estén claramente marcados antes de pasar por caja.

4. Evitar la adquisición de productos con etiquetas borrosas o información incompleta.

La entidad reitera su compromiso de mantener la vigilancia permanente en toda la provincia para salvaguardar la integridad física y económica de los habitantes.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: