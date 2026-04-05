Acodeco detecta más de 23 mil anomalías de la Acodeco en comercios a nivel nacional

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reportó más de 23,000 irregularidades en verificaciones realizadas en todo el país durante enero y febrero.
Los Santos y Bocas del Toro lideran registros de anomalías de la Acodeco en productos vencidos
• Un informe estadístico detalla la detección de productos vencidos, falta de precios y deficiencias en la atención a jubilados como las principales fallas en los comercios panameños.
(05/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mediante sus administraciones regionales y la sede central, identificó un total de 23,476 anomalías de la Acodeco en la comercialización de productos durante el primer bimestre del año 2026. Los operativos de verificación, realizados entre enero y febrero, exponen diversas faltas a las normativas de consumo en el territorio nacional.
Desglose de irregularidades comerciales
Según el informe estadístico de la institución, la principal falta detectada corresponde a la comercialización de 20,487 productos con fechas vencidas. A esto se suman 1,131 casos donde los precios no estaban a la vista del público y 890 registros de alimentos en estado de deterioro.
Otras infracciones incluyen 627 artículos sin fecha de vencimiento, 142 situaciones de doble precio, 87 productos con doble fecha de expiración y 28 casos de fechas de vencimiento poco legibles. Adicionalmente, se reportaron 11 incidentes por el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras, recurso que cuenta con subsidio estatal.
Incumplimientos de leyes de beneficios sociales
Las verificaciones de la Acodeco también pusieron el foco en el respeto a las normativas de carácter social. En este ámbito, se registraron fallas en el cumplimiento de la Ley 6 de 1987, la cual otorga beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Los verificadores encontraron que 17 agentes económicos omitían los descuentos de ley, mientras que 15 establecimientos carecían de la señalización obligatoria sobre estos derechos.
Asimismo, se contabilizaron 11 infracciones relacionadas con la Ley 134 de 2013, debido a la ausencia de letreros informativos sobre los descuentos destinados a las personas con discapacidad.
Situación por provincias y regiones
El reporte detalla el volumen de productos vencidos retirados por zona geográfica, destacando variaciones significativas entre las provincias:
• Los Santos: 5,525
• Bocas del Toro: 4,275
• Herrera: 2,141
• Veraguas: 1,693
• Coclé: 1,389
• Chiriquí: 1,384
• Colón: 1,321
• Panamá Este: 1,070
• Panamá (sede): 560
• Darién: 558
• Panamá Oeste: 523
• Panamá Norte: 48
La Acodeco señaló que estas acciones forman parte de su labor permanente de protección al consumidor a través de sus agencias regionales. La entidad reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes y salvaguardar la seguridad y los derechos de la población en sus transacciones comerciales.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
MiAMBIENTE fortalece su capacidad técnica para una fiscalización ambiental más rigurosa
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *