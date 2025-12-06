Acodeco detecta 125 anomalías de precios en escáneres de comercios

Más de 40% de fallas en escáneres: Acodeco reporta precios erróneos en tiendas

• La Acodeco intensificará durante este mes las verificaciones de escáneres y recordó a los consumidores los pasos para verificar precios y presentar denuncias.

(06/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha reportado la detección de 125 anomalías en las pruebas de verificación de escáneres realizadas en diversos locales comerciales a nivel nacional. Estas anomalías se refieren a la inconsistencia entre el precio exhibido en el anaquel o el producto y el precio que se registra al momento del cobro en caja.

Balance de Verificaciones de Enero a Noviembre

Entre enero y noviembre del presente año, el Departamento de Metrología de la Acodeco llevó a cabo 299 verificaciones de escáneres en igual número de establecimientos comerciales. Los resultados indican que 125 pruebas no cumplieron con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 45 de 2007, mientras que 174 fueron consideradas aceptables.

Es importante destacar que, durante estas revisiones, la Acodeco detecta situaciones en las que los productos registran tanto un bajo cargo (a favor de los consumidores) como un sobre cargo (en contra de los compradores).

Comparativamente, la Acodeco recordó que durante el año pasado se realizaron 448 revisiones de escáneres, de las cuales 225 resultaron en incumplimiento y 223 fueron satisfactorias.

Recomendaciones de la Acodeco para los Consumidores

Ante la recurrencia de anomalías en los precios, la institución emitió varias recomendaciones para los consumidores, con el fin de proteger sus derechos:

• Verificación de precios: Los compradores deben verificar que los precios de los productos se mantengan visibles, ya sea en el anaquel, el envase o mediante un letrero.

• Atención al cobro: Prestar atención al momento en que se registran las compras en las cajas para confirmar que el precio señalado en la exhibición sea el mismo que se marca en el sistema.

• Precio menor prevalece: En caso de existir dos precios para un mismo producto, la Ley 45 de 2007 establece que el menor de ellos es el que debe ser cobrado.

• Presentación de denuncias: Si se registra un precio mayor al exhibido, los consumidores pueden presentar su denuncia a través del WhatsApp 6330-3333 y la Línea de Atención Ciudadana 311. Las denuncias son anónimas, pero deben especificar las faltas, el nombre y la ubicación exacta del establecimiento.

• Evidencia fotográfica: Se sugiere, siempre que sea posible, tomar una fotografía del precio que tiene el producto en el anaquel para confrontarlo con el precio registrado en la caja o la factura.

Durante el mes en curso, las acciones del Departamento de Metrología se enfocarán principalmente en reforzar las verificaciones de los escáneres en diferentes comercios, buscando asegurar que los precios anunciados coincidan con los registrados.