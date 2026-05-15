Acodeco detecta irregularidades durante verificación en almacén inaugurado en la ciudad de Panamá

Como parte de sus acciones de vigilancia permanente, la Acodeco inspeccionó un nuevo almacén en la ciudad de Panamá para garantizar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007 y asegurar información veraz a los compradores.
Funcionarios de la Acodeco levantan acta por productos vencidos y falta de precios en Wow Depot
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detectó posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor durante una verificación en el almacén Wow Depot.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizaron una verificación en un almacén inaugurado recientemente conocido como Wow Depot, donde detectaron posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor vigentes en el país.
Detección de anomalías en la inspección comercial
Durante el desarrollo de la diligencia, el equipo de verificadores y de relaciones públicas, encabezado por el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, procedió a levantar un acta por presunta publicidad engañosa. Asimismo, las autoridades institucionales detectaron la presencia de artículos vencidos y productos que no contaban con el respectivo precio a la vista del público, lo cual incumple de manera directa las disposiciones establecidas en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.
La inspección en el establecimiento comercial se efectuó como parte de las acciones permanentes de vigilancia y verificación que desarrolla la institución de manera regular. Estas actividades buscan garantizar el cumplimiento estricto de las normas de protección al consumidor, además de asegurar que los diferentes agentes económicos brinden una información clara, veraz y oportuna a todos los compradores.
Obligaciones de los agentes económicos
Tras el operativo, la Acodeco recordó a los comercios la obligación legal que tienen de colocar los precios visibles en cada uno de los productos expuestos, retirar de forma inmediata toda la mercancía vencida y cumplir cabalmente con la publicidad ofrecida al consumidor. Con estas medidas, las autoridades señalaron que se busca evitar malas prácticas comerciales que puedan inducir a error o confusión a la ciudadanía.
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