Hallazgo de productos vencidos lidera las anomalías comerciales detectadas por Acodeco

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia registró más de 39 mil anomalías comerciales, donde los artículos con fecha expirada representaron la mayor incidencia.

(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó un total de 39,304 irregularidades comerciales durante las jornadas de verificación ejecutadas en todo el territorio nacional entre enero y mayo de 2026. Los reportes estadísticos institucionales confirmaron que los productos vencidos constituyeron la anomalía más recurrente encontrada en los diversos establecimientos comerciales inspeccionados durante este periodo.

Concretamente, el Departamento de Verificación de la institución detalló que se retiraron de los comercios 33,379 productos vencidos, un volumen que equivale aproximadamente al 85% de la totalidad de las faltas comerciales documentadas en los operativos. La segunda irregularidad con mayor presencia en el comercio minorista fue la falta de precios a la vista del público con 2,338 casos, seguida por la localización de 1,377 artículos que carecían de fecha de vencimiento y 1,252 productos en estado deteriorado.

Otras anomalías en el etiquetado e hidrocarburos

Los agentes verificadores de la entidad reguladora identificaron además 345 mercancías cuyas fechas de expiración resultaban poco claras para los compradores, 320 artículos con doble marcación de precio y 87 productos que presentaban doble fecha de vencimiento. En materia de regulación de combustibles y subsidios, las inspecciones arrojaron 25 casos vinculados al uso indebido de cilindros de gas de 25 libras, junto con un reporte por el incumplimiento de los precios topes legales fijados para dicho recurso energético.

Incumplimientos de leyes de beneficios sociales y comercio

Respecto a la fiscalización de la Ley 6 de 1987, norma que rige los derechos y beneficios para jubilados, pensionados y ciudadanos de la tercera edad, la institución contabilizó 95 faltas. Estas infracciones se dividieron en 74 irregularidades por no aplicar los descuentos legales correspondientes, 17 establecimientos comerciales que no mantenían los letreros informativos obligatorios a la vista, 3 reportes por la omisión de brindar trato preferencial y un local con información incorrecta en su señalización.

Por otra parte, los operativos de protección al consumidor sumaron 26 faltas a la Ley 134 de 2013 sobre beneficios para personas con discapacidad, 13 infracciones relativas a la veracidad de la información comercial, 12 casos de ventas atadas, 11 establecimientos que no entregaron la debida constancia de pago, 9 denuncias de publicidad engañosa y 6 cobros indebidos del impuesto del 7% de ITBMS en la venta de útiles escolares.

Balance regional y recomendaciones de consumo

El informe estadístico de la institución reflejó que las sedes regionales que acumularon el mayor volumen de anomalías comerciales fueron Los Santos con 7,289 casos, Bocas del Toro con 6,842 reportes, Veraguas con 6,017 infracciones y Coclé con 4,955 registros.

La institución subrayó que estas acciones permanentes de fiscalización se diseñan con el propósito de avalar el cumplimiento de las normativas de protección al consumidor, enfocándose con prioridad en la seguridad de los bienes de consumo, la claridad de la información y el respeto a los derechos ciudadanos. La entidad recordó a los agentes económicos la obligatoriedad de comercializar únicamente artículos idóneos para el consumo humano y debidamente rotulados, al tiempo que exhortó a la población a revisar de manera minuciosa las fechas de expiración y el estado general de las mercancías antes de concretar sus compras.