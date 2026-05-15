Acodeco garantiza devolución de dinero por cobros obligatorios de propinas

El administrador de la entidad advierte que los establecimientos comerciales que incurran en estas prácticas se exponen a sanciones económicas según la legislación vigente.
Acodeco sancionará a comercios que exijan el pago obligatorio de propinas
• La institución reitera que la propina es completamente voluntaria y detalla el procedimiento para que los consumidores recuperen su dinero ante cobros indebidos.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) reiteró que los consumidores afectados por cobros obligatorios o irregulares de propinas en restaurantes y comercios tienen el derecho de recuperar su dinero. Para hacer efectiva la devolución, los usuarios deben presentar su factura fiscal y formalizar la denuncia correspondiente ante la institución, asegurando así el respaldo de la entidad frente a las malas prácticas comerciales.
El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, advirtió que una parte considerable de la población no reporta estas situaciones debido a que consideran que los montos cobrados de manera indebida son bajos, situándose generalmente entre 2 y 3 balboas o representando pequeños porcentajes adicionales añadidos de forma automática a la cuenta. Sin embargo, el funcionario destacó que ningún cobro irregular debe considerarse insignificante cuando el objetivo principal es proteger los derechos de los ciudadanos.
Voluntariedad del pago y sanciones comerciales
La máxima autoridad del organismo enfatizó de manera categórica que la propina es un acto voluntario y que ningún establecimiento comercial cuenta con la facultad de obligar al consumidor a pagarla. En este sentido, el administrador explicó que todos los comercios que incurran en la práctica de imponer este cargo de forma obligatoria pueden enfrentar sanciones económicas severas por incumplir de manera directa las normas vigentes de protección al consumidor.
Marco legal y herramientas para el ciudadano
La Acodeco recordó a la ciudadanía que esta disposición regulatoria se encuentra formalmente contemplada en la Ley 45 de 2007, la cual fue modificada por la Ley 34 de 2016. Esta legislación establece con claridad que, aun cuando el concepto de propina aparezca reflejado detalladamente en la cuenta, el cliente conserva en todo momento el derecho soberano de decidir si efectúa el pago o no. Finalmente, la institución formuló un llamado activo a todos los consumidores para que reporten cualquier irregularidad relacionada con cobros indebidos, reiterando que cada acción formalizada contribuye a frenar los abusos en el mercado y a fortalecer las buenas prácticas comerciales en el país.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *