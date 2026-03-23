Acodeco logra devolución de más de 4,500 balboas por caso Snowland Panamá

Acodeco resuelve quejas contra Snowland Panamá y mantiene procesos administrativos

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia gestionó el reembolso de B/.4,548.57 tras las denuncias presentadas contra el evento Snowland Panamá.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) informó que, mediante las gestiones realizadas tras las denuncias ciudadanas vinculadas al evento Snowland Panamá, se alcanzó la devolución de B/.4,548.57 en beneficio de los consumidores afectados por irregularidades en la actividad.

Resultados del proceso de quejas

Según reportes oficiales de la institución, el Departamento de Decisión de Quejas recibió un total de 31 reclamaciones formales. De este grupo, 27 casos han sido resueltos de manera definitiva, permitiendo que los consumidores recuperen su inversión económica. La entidad comunicó que el proceso administrativo continúa, ya que actualmente se mantienen cuatro quejas en trámite que representan un monto de B/.808.68 adicionales.

Antecedentes y uso de inteligencia artificial

El conflicto relacionado con Snowland Panamá cobró relevancia pública en diciembre de 2025. Los asistentes denunciaron que la experiencia presencial no coincidía con las expectativas generadas por la publicidad en plataformas digitales. Las investigaciones señalan que parte del material promocional fue presuntamente diseñado con herramientas de inteligencia artificial, creando una oferta que no fue cumplida durante el desarrollo del evento.

Debido a estas discrepancias, la Acodeco procedió con una investigación de oficio para verificar la veracidad de los anuncios publicitarios y cuantificar el alcance de las afectaciones a los usuarios, bajo el amparo de la Ley 45 de 2007. Esta normativa panameña establece la obligatoriedad de los agentes económicos de brindar información veraz y transparente en el mercado nacional.

Sanciones y compromiso institucional

El director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, destacó que la estrategia institucional permitió que 27 familias recibieran su dinero de vuelta. Jaramillo señaló que, en paralelo a las devoluciones, se procedió a imponer las sanciones correspondientes a la empresa responsable de la organización del evento. Con estas acciones, la autoridad reafirma su rol en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los derechos ciudadanos en las relaciones de consumo.

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