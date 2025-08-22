ACODECO emite alerta ciudadana por fraudes en cobros de multas administrativas

ACODECO advierte sobre fraudes en cobros de multas administrativas

La entidad aclara que no realiza solicitudes de pago por llamadas ni mensajes desde números particulares, reforzando su compromiso con la transparencia.

Consumidores deben reportar cualquier comunicación sospechosa a la línea 510-1300 o al correo info@acodeco.gob.pa, según la alerta ciudadana emitida.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) emitió una alerta ciudadana este 22 de agosto, dirigida a todos los agentes económicos y consumidores del país, ante intentos fraudulentos de cobro de multas administrativas.

Según el comunicado oficial, los pagos correspondientes a sanciones impuestas dentro de procesos administrativos deben realizarse exclusivamente en el Departamento de Tesorería de la sede principal o en las oficinas regionales autorizadas. ACODECO enfatiza que no solicita pagos ni depósitos mediante llamadas, mensajes o WhatsApp desde números particulares, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa.

La entidad exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier intento de fraude a través de la línea de atención al consumidor 510-1300 o mediante el correo electrónico info@acodeco.gob.pa.