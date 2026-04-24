Programa Acodeco en tu barrio brinda orientación a residentes de La Locería

A través del programa Acodeco en tu barrio, funcionarios de la institución recorrieron el corregimiento de Bethania promoviendo el conocimiento sobre derechos y deberes ciudadanos.
Ramón Abadi Balid encabeza operativos de orientación ciudadana de la Acodeco
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia visitó hogares en el sector de La Locería para facilitar el acceso a denuncias y consultas directas.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desarrolló una nueva jornada del programa Acodeco en tu barrio en la comunidad de La Locería, ubicada en el corregimiento de Bethania. La actividad tuvo como propósito central reforzar el conocimiento ciudadano sobre las funciones de la institución, además de gestionar consultas y denuncias de forma directa en el entorno residencial.
Orientación personalizada a los consumidores
Durante el despliegue técnico, un equipo de funcionarios de la entidad realizó recorridos por los diversos sectores de la comunidad. Las visitas domiciliarias permitieron brindar una orientación personalizada a los residentes sobre sus derechos y deberes legales al momento de adquirir bienes o servicios, proporcionando información detallada sobre el catálogo de asistencia que ofrece la institución.
El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que este tipo de iniciativas buscan consolidar una relación más estrecha con la ciudadanía. Según manifestó el autor, el objetivo principal es acercar la gestión institucional a la población para garantizar que los consumidores cuenten con las herramientas necesarias para tomar decisiones de compra responsables y que, a su vez, actúen como multiplicadores de este conocimiento en sus respectivos entornos.
Educación y protección ciudadana
Esta jornada en Bethania se integra dentro de una estrategia nacional impulsada por la Acodeco para descentralizar sus servicios y promover la educación del consumidor. Al facilitar el acceso directo a la orientación técnica, la entidad busca optimizar la defensa de la competencia y la protección efectiva de los ciudadanos frente a posibles irregularidades comerciales.
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