Padres de familia podrán consultar en la Acodeco precios de matrículas escolares

Acodeco publicará encuesta anual de costos en colegios particulares

• La encuesta anual de la Acodeco sobre los costos de la educación privada estará disponible el próximo mes en su sitio web, abarcando centros educativos de todo el país.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que el próximo mes publicará en su sitio web los resultados del monitoreo anual sobre los costos de matrícula y anualidad en colegios particulares. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar información transparente y útil a los padres de familia y estudiantes, permitiéndoles tomar decisiones informadas.

Alcance del estudio y fundamento legal

El monitoreo, que se ha realizado por más de 10 años, comenzó en la provincia de Panamá y actualmente se extiende a nivel nacional. La recolección y análisis de los datos está a cargo del Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), que lleva a cabo diversos monitoreos de mercado para brindar información actualizada a los consumidores, en este caso, sobre la oferta educativa privada.

Esta acción se ampara en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, que en su artículo 56 estipula que los bienes y servicios ofrecidos deben exhibir sus precios de forma clara y visible. Este derecho también se aplica a los servicios educativos, garantizando que los consumidores conozcan los costos antes de adquirirlos para poder evaluar las mejores opciones disponibles.

Denuncias y orientación para consumidores

Diosa Barahona, jefa del Diprev, explicó que los tutores que consideren que un centro educativo no ha cumplido con la normativa de anunciar con al menos seis meses de antelación un aumento de precios para el siguiente año lectivo, pueden presentar una denuncia en la Acodeco. La denuncia permitirá a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor iniciar una investigación administrativa.

Barahona agregó que el Departamento de Información de Precios y Verificación está disponible para brindar apoyo y resolver cualquier consulta que los padres de familia tengan sobre los costos de matrícula y anualidad.

Es importante recalcar que la Acodeco no tiene la facultad para aprobar o rechazar incrementos de precios en los colegios particulares. Según el Decreto Ejecutivo 601 de 2015, que reglamenta la Ley 47 de 1946, esta competencia recae en una comisión tripartita, conformada por representantes del centro educativo, de los padres de familia y del Ministerio de Educación (Meduca).