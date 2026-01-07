Acodeco recuerda la vigencia de la exoneración del ITBMS escolar todo el año

Lista de útiles y uniformes exentos de la exoneración del ITBMS escolar

• Ante el inicio de la temporada de compras, la Acodeco publica el listado de útiles, libros y uniformes que gozan del beneficio tributario por ley.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio formal a los agentes económicos y a la ciudadanía sobre la vigencia de la exoneración del ITBMS escolar durante todo el año calendario. Según lo estipulado por la Ley 17 de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 2008, una amplia lista de útiles, textos y uniformes están exentos del pago del impuesto del 7 %, beneficio que aplica para estudiantes de planteles oficiales y particulares.

Listado de artículos y topes de precio

La normativa establece que los comercios deben mantener el listado de artículos exonerados en un lugar visible para el público. Entre los productos que no deben generar el cobro del ITBMS se encuentran los libros y textos de cualquier género, cuadernos, lápices, loncheras, juegos de geometría y diversos tipos de papeles educativos.

Sin embargo, para ciertos artículos específicos, la ley establece límites de precio unitario para que aplique la exoneración del ITBMS escolar:

Zapatos escolares: Hasta B/. 40.00.

Mochilas y zapatillas de educación física: Hasta B/. 30.00.

Correas: Hasta B/. 15.00.

Gomas: Hasta B/. 2.00.

Bolígrafos: Hasta B/. 1.00.

El listado también incluye uniformes completos (camisas, faldas, pantalones, calcetines), insignias, corbatas, batas de laboratorio y chaquetas con el distintivo del centro educativo, además de materiales de arte como témperas, acuarelas y masilla:

Listado de artículos exonerados

(Ley 17 de 15 de julio de 1992 y Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008)

• Libros y textos de cualquier género.

• Publicaciones y revistas educativas, clasificadas como tales por el MEDUCA.

• Cuadernos.

• Lápices.

• Etiquetas de cuaderno.

• Tijeras punta roma.

• Loncheras escolares.

• Masilla.

• Témperas.

• Juegos de geometría.

• Sacapuntas manuales.

• Borradores.

• Libros de colorear.

• Libros de cuentos.

• Mapas físicos, políticos e históricos.

• Croquis de todo tipo.

• Reglas, plantillas, curvas y transportadores.

• Capotes escolares.

• Papeles: crespón, manila, construcción, papel plástico para forrar cuadernos y libros escolares.

• Acuarela.

• Cartulina y cartoncillos.

• Cartapacios y portafolios, con o sin diseños.

• Camisa escolar (manga corta y larga).

• Camiseta escolar.

• Peticote escolar.

• Falda escolar.

• Pantalón escolar.

• Calcetín escolar.

• Bata de laboratorio.

• Bata de talleres.

• Insignias escolares.

• Corbatas escolares.

• Artículos para educación (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas).

• Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo

Vigilancia y canales de denuncia

La Acodeco enfatiza que el cobro indebido del 7 % en estos artículos constituye una falta a la legislación vigente. Asimismo, se vigilarán otras irregularidades comunes como la publicidad engañosa, la falta de precios a la vista, cobros superiores a los permitidos o la venta atada de productos.

Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, la institución mantiene habilitados sus canales de atención las 24 horas del día. Los consumidores pueden reportar cualquier anomalía a través del WhatsApp y Telegram al número 6330-3333, mediante las redes sociales oficiales de la entidad o en su portal web. La autoridad insta a los padres de familia a verificar sus facturas para asegurar que el beneficio fiscal sea aplicado correctamente en cada transacción.

