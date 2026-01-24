Acodeco logra fallo judicial contra banco por uso de cláusulas abusivas

Justicia ordena a entidad bancaria reembolsar dinero a consumidor tras demanda de Acodeco

• El Juzgado Noveno de Circuito Civil ordenó la devolución de B/.1,399.79 y una sanción de B/.2,000.00 a un banco por infringir la Ley 45 de 2007.

(24/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) obtuvo un fallo favorable en beneficio de un ciudadano, luego de que el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Órgano Judicial ordenara a una entidad bancaria el reembolso de B/.1,399.79. La sentencia responde a una demanda por protección al consumidor fundamentada en la existencia de cláusulas abusivas dentro de un contrato de servicios bancarios, específicamente relacionadas con la compensación o débito automático a cuentas de ahorro.

Antecedentes del caso y sanción impuesta

El conflicto legal inició en el año 2022, cuando la entidad bancaria realizó descuentos automáticos y unilaterales de la cuenta de ahorros del afectado para cubrir deudas de una tarjeta de crédito del año 2016. Estos débitos se ejecutaron sin comunicación previa ni autorización expresa del cliente, amparados en una cláusula contractual redactada unilateralmente por el banco. Ante esta situación, el tribunal no solo ordenó la devolución de los fondos, sino que impuso una sanción adicional de B/.2,000.00 al agente económico por infringir la Ley 45 de 2007.

Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco, destacó que esta decisión judicial es vital para garantizar que los ciudadanos estén protegidos frente a contratos que favorecen de manera desproporcionada a las empresas. Actualmente, el fallo se encuentra en proceso de apelación ante el Tercer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, marcando un precedente en la lucha contra las prácticas abusivas en el sector financiero.

Proceso de defensa del consumidor

El caso llegó a la Acodeco en 2023. Tras agotarse la etapa de conciliación sin éxito, la Defensoría de Oficio de la institución asumió la representación legal del afectado para presentar la demanda ante los tribunales correspondientes. Durante el proceso, se argumentó que el cobro de obligaciones de otros productos financieros sin respaldo judicial o notificación vulnera el principio de trato justo y equitativo que establece la normativa panameña.

La Acodeco reafirma su compromiso de fiscalizar el comportamiento de los agentes económicos y exhorta a la población a utilizar los canales oficiales de denuncia, como su plataforma en línea y redes sociales, ante cualquier vulneración de sus derechos patrimoniales y contractuales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: