Acodeco fiscaliza el uso indebido de tanques de gas doméstico en comercios

Acodeco detecta más de 180 cilindros de gas subsidiado en uso indebido, imponiendo multas millonarias

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- (28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha revelado el hallazgo de 185 cilindros de gas de 25 libras utilizados de manera indebida en establecimientos comerciales del país durante los primeros siete meses de 2025. Estos tanques, que cuentan con un subsidio estatal destinado exclusivamente para uso doméstico, fueron ubicados principalmente en el área metropolitana, en negocios como restaurantes, panaderías y lavamáticos.

La fiscalización, llevada a cabo por verificadores de la sede central y las administraciones regionales de la entidad, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del Decreto de Gabinete N.º 16 de 2014, el cual prohíbe el uso comercial de este subsidio. La sanción estipulada por cada tanque de gas encontrado en uso en un comercio es de B/.625.00, una medida que busca disuadir esta práctica irregular.

Según cifras del Departamento de Investigación de la Acodeco, en lo que va del año se han impuesto seis multas en primera instancia, sumando un total de B/.8,250.00. La entidad enfatiza que, desde 2009 hasta la fecha, se han aplicado multas por un total de B/.1,563,440.00 en 2,684 casos relacionados con esta infracción, evidenciando un problema recurrente que afecta los fondos públicos.

El Decreto de Gabinete N.º 16 establece una excepción para «fondas, puestos ambulantes o temporales de venta de comidas, comedores escolares y comedores populares», considerándolos como uso doméstico residencial. Asimismo, faculta a la Acodeco a incluir otros establecimientos mediante resolución motivada.

La Acodeco ha puesto a disposición del público canales para presentar denuncias anónimas, como el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) y las líneas de WhatsApp o Telegram al 6330-3333, fortaleciendo así la colaboración ciudadana en la protección de los subsidios estatales.