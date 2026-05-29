Acodeco fiscaliza que estaciones cumplan con los nuevos precios de combustibles

Acodeco fiscaliza que estaciones cumplan con los nuevos precios de combustibles
Acodeco fiscaliza que estaciones cumplan con los nuevos precios de combustiblesAcodeco

Las inspecciones vigentes buscan evitar cobros indebidos y garantizar la transparencia del mercado energético tras la reciente actualización tarifaria de la Secretaría Nacional de Energía.

Operativos nacionales de Acodeco garantizan la aplicación de los nuevos precios de combustibles

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia inició un proceso de verificación en las estaciones de servicio para asegurar el respeto a las tarifas máximas oficiales.

(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) inició un despliegue de verificaciones técnicas a nivel nacional, con el objetivo primordial de garantizar que todas las estaciones de servicio respeten los nuevos precios de combustibles líquidos establecidos para el mercado local.

Estas inspecciones institucionales buscan asegurar el cumplimiento estricto de las tarifas temporales fijadas por la Secretaría Nacional de Energía mediante la Resolución MIPRE 2026-00119934, las cuales se mantienen vigentes desde este viernes 29 de mayo hasta el próximo 12 de junio de 2026.

Detalles de los operativos de fiscalización

Los operativos de revisión arrancaron de manera simultánea desde las 6:00 a.m. del día de hoy en diferentes puntos del territorio panameño, con la finalidad de evitar que se generen cobros indebidos a los usuarios de la red de transporte. Basada legalmente en las directrices del Decreto Ejecutivo 489 de 2018 y en las normativas de la Ley 45 de 2007, las autoridades de la Acodeco advirtieron formalmente que se procederá a sancionar económicamente a las estaciones expendedoras que incumplan con la norma, reafirmando de este modo su compromiso institucional de proteger el presupuesto de los consumidores y avalar la transparencia comercial.

Participación ciudadana y reportes de irregularidades

La institución pública también recordó a los conductores independientes y del transporte selectivo la importancia regulatoria de exigir su respectiva factura física al momento de abastecerse del carburante. Asimismo, se instó a la población a denunciar de inmediato cualquier tipo de irregularidad detectada en el cobro de los importes fijados por el Estado.

Para facilitar la recepción de estos reportes ciudadanos de manera inmediata, la ciudadanía en general tiene la opción de utilizar la línea de Atención Ciudadana 311, así como las diversas plataformas digitales oficiales administradas por la Acodeco, contribuyendo así con el desarrollo de una fiscalización comunitaria más efectiva en todas las provincias del país.

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