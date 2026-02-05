Detectan anomalías tras operativo donde Acodeco fiscaliza precios de vehículos

Acodeco fiscaliza precios a la vista en agencias de autos de Panamá

• Un operativo de verificación en la ciudad de Panamá resultó en el levantamiento de 13 actas por incumplimientos a la Ley 45 de 2007 en establecimientos de venta de vehículos.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, la Acodeco fiscaliza precios a la vista mediante operativos recientes en diversas agencias de venta de automóviles nuevos y usados en la ciudad de Panamá. Durante estas jornadas de verificación, los inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detectaron más de 109 anomalías, principalmente relacionadas con la ausencia de costos visibles en las unidades ofrecidas al público.

Como resultado de estas acciones, se levantaron más de 13 actas por incumplimientos, lo que da inicio a los respectivos procedimientos administrativos. Estas diligencias podrían derivar en sanciones económicas para los agentes involucrados en las irregularidades detectadas.

Marco legal y protección al consumidor

La institución fundamenta estas acciones en el artículo 56 de la Ley 45 de 2007, el cual establece con obligatoriedad que todos los bienes y servicios ofrecidos en establecimientos comerciales deben exhibir su precio de contado. La normativa exige que dicha información sea clara, precisa y esté ubicada en un lugar visible para el comprador.

Asimismo, la legislación prohíbe cualquier práctica que induzca al consumidor a la confusión, el error o el engaño. El proveedor tiene la obligación estricta de cobrar únicamente el monto anunciado o impreso, a menos que se compruebe que el precio fue alterado por el propio consumidor. Por su parte, el artículo 36 de la citada ley refuerza que los proveedores deben informar de manera clara, veraz y oportuna sobre el valor del producto o servicio.

Transparencia en el mercado automotriz

La entidad reiteró que el precio es un dato obligatorio e indispensable en toda transacción comercial. La falta de este dato vulnera el derecho del consumidor a recibir información clara y representa una falta de transparencia institucional por parte del agente económico, dejando al usuario en desconocimiento sobre el monto total a pagar.

Finalmente, la institución hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie ante las autoridades competentes a aquellos agentes que incumplan con la obligación de mantener los precios a la vista. La participación activa de la población se considera clave para fortalecer la transparencia del mercado y garantizar el respeto integral de sus derechos.

