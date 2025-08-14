Acodeco fiscaliza publicidad comercial en Chiriquí por entrega del décimo tercer mes

Acodeco fiscaliza la veracidad de la publicidad en comercios de Chiriquí

Se supervisan precios, garantías y condiciones de ventas especiales en centros comerciales.

Consumidores pueden denunciar irregularidades a través de Sindi, WhatsApp, Telegram y redes sociales.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realiza un operativo de verificación de publicidad en centros comerciales de la provincia de Chiriquí, con motivo de la segunda entrega del décimo tercer mes.

El objetivo es garantizar que los comercios cumplan con las disposiciones legales en materia de veracidad publicitaria, especialmente en ventas especiales. El administrador regional, Rafael Cozzarelli, detalló que se supervisará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Anunciar claramente el inicio y finalización de la promoción.

• Indicar si la venta es total o parcial (por ejemplo, “mercancía seleccionada”).

• Informar la cantidad mínima de unidades ofertadas.

• Mostrar de forma visible el precio regular y el nuevo precio especial.

• Cuando se anuncie un porcentaje de descuento, debe indicarse el precio regular y el porcentaje aplicable.

Según la Ley 45 de 2007, las ventas especiales no deben exceder los tres meses de duración.

Recomendaciones para consumidores

Acodeco también emitió recomendaciones para proteger los derechos de los consumidores durante estas promociones:

• Desconfiar de productos con poca o nula garantía.

• Consultar sobre servicios posventa disponibles.

• Solicitar certificado de garantía e información sobre talleres autorizados.

• Exigir y conservar el comprobante de compra (foto o copia puede facilitar reclamaciones).

• Comparar precios en distintos establecimientos.

• Verificar el número de cuenta antes de realizar pagos digitales y conservar los comprobantes.

Además, el Departamento de Metrología realizará pruebas de escáner para verificar que los precios anunciados coincidan con los registrados en caja, y se inspeccionará la vigencia de fechas de vencimiento y visibilidad de precios en los productos.

Para denuncias, Acodeco pone a disposición el sistema Sindi, disponible 24/7 vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, redes sociales @AcodecoPma y su página web institucional.