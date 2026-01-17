Conozca los nuevos precios máximos tras la prórroga del control de precio en productos básicos

Prorrogan por seis meses el control de precio para alimentos seleccionados en Panamá

Tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.º 1 de 2026, la autoridad competente supervisará que los comercios respeten los topes establecidos para la carne molida, aceite, leche y pan.

(17/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Tras la promulgación oficial del Decreto Ejecutivo N.º 1 del 15 de enero de 2026, emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), se ha prorrogado por seis meses adicionales la vigencia del control de precio para cuatro productos esenciales de la canasta básica familiar de alimentos. Ante esta disposición, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha anunciado que fiscalizará de forma estricta el cumplimiento de la medida en todo el territorio nacional.

La normativa establece precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización en todo el país, con excepción del territorio insular. Los productos sujetos a esta regulación y sus respectivos topes son los siguientes:

• Carne molida de primera: Con exclusión de las variantes kosher y baja en grasa, el precio máximo se fija en B/.2.15 por libra o B/.4.74 por kilogramo.

• Aceite vegetal: Para envases de palma o soya entre 1.42 y 1.5 litros, el precio máximo será de B/.3.74, con un margen bruto de comercialización del 15%.

• Leche en polvo: Las presentaciones entera o instantánea de 345 a 400 gramos (excluyendo fórmulas infantiles) tendrán un precio máximo de B/.3.76 y un margen bruto del 15%.

• Pan de molde blanco: En empaques de 14 a 18 onzas (excluyendo integrales y especiales), el costo máximo será de B/.0.92, con un margen bruto máximo del 15%.

Verificación y protección al consumidor

La Acodeco es la entidad responsable de ejecutar las inspecciones necesarias para constatar que los diferentes agentes económicos se ajusten a los precios y márgenes estipulados por el Gobierno Nacional. Estas acciones buscan evitar cobros excesivos y garantizar el acceso de la población a productos fundamentales de alimentación bajo condiciones justas de mercado.

La institución enfatiza que los consumidores no deben pagar montos superiores a los establecidos en el decreto. En caso de detectar irregularidades en los puntos de venta, se insta a la ciudadanía a presentar sus reportes a través del asistente virtual Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional).

Este sistema de atención está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333. De igual forma, las denuncias pueden canalizarse mediante las cuentas oficiales AcodecoPma en Facebook y X, o directamente en el portal web institucional.

