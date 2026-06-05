Acodeco recuerda la obligación de informar sobre las formas de pago antes de la compra

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró que los establecimientos comerciales deben ofrecer información clara, visible y oportuna sobre los medios de pago aceptados para evitar inconvenientes a los compradores.
Acodeco advierte sobre irregularidades en las formas de pago y prohíbe recargos
• Tras detectar comercios con recargos y exigencias de consumo mínimo para el uso de tarjetas de crédito, la Acodeco enfatizó que el precio anunciado debe ser el precio final.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, visible y oportuna sobre las formas de pago aceptadas en los establecimientos comerciales, con el objetivo de evitar inconvenientes al momento de realizar una compra. La entidad destacó que la transparencia en los medios de pago permite a los consumidores tomar decisiones informadas, evitando situaciones incómodas que surgen cuando las condiciones de venta son comunicadas únicamente al momento de cancelar un producto o servicio.
Durante las verificaciones desarrolladas por la institución en relación con el cumplimiento de la Ley 81 de 2009, la cual regula las tarjetas de crédito, desde el año pasado hasta la fecha se detectaron 12 establecimientos que exigían montos mínimos de compra para aceptar pagos con este instrumento financiero. Asimismo, los operativos de supervisión identificaron comercios que aplicaban recargos adicionales por el uso de este medio de pago específico.
Normativas vigentes para tarjetas de crédito y débito
La institución recordó que los agentes económicos no pueden exigir consumos mínimos para aceptar pagos con tarjetas de crédito u otras tarjetas de financiamiento. Adicionalmente, se detalló que está prohibido cobrar porcentajes adicionales o recargos por la utilización de estos métodos de pago, debido a que el precio anunciado al público debe corresponder exactamente al precio final que cancela el consumidor.
Por otra parte, en el caso específico de las tarjetas de débito, la entidad aclaró que los comercios sí se encuentran facultados para establecer un monto mínimo de compra. No obstante, para que esta medida sea válida, la condición debe ser informada de manera previa, clara y visible a los usuarios dentro del local comercial.
Impacto en los consumidores y canales de denuncia
La Acodeco señaló que limitar de forma injustificada las opciones de pago o no reportar oportunamente las condiciones aplicables afecta de forma directa los derechos de los consumidores y es un factor que genera reclamaciones. Ante esta situación, la entidad exhortó a los comercios a colocar avisos visibles sobre las modalidades de pago aceptadas y solicitó a los consumidores denunciar cualquier tipo de irregularidad relacionada con cobros indebidos, recargos no autorizados o restricciones injustificadas.
Para reportar estas anomalías, los ciudadanos pueden presentar sus denuncias formales a través del Sistema 311 de Atención Ciudadana o por medio del correo electrónico institucional info@acodeco.gob.pa.
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