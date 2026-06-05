Acodeco recuerda la obligación de informar sobre las formas de pago antes de la compra

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró que los establecimientos comerciales deben ofrecer información clara, visible y oportuna sobre los medios de pago aceptados para evitar inconvenientes a los compradores.

Acodeco advierte sobre irregularidades en las formas de pago y prohíbe recargos • Tras detectar comercios con recargos y exigencias de consumo mínimo para el uso de tarjetas de crédito, la Acodeco enfatizó que el precio anunciado debe ser el precio final.