Compras por abonos deben formalizarse mediante contrato según advierte Acodeco

Derechos del consumidor: El contrato es obligatorio en las compras por abonos

• Ante el registro de cientos de quejas por falta de información y devolución de dinero en 2025, las autoridades recuerdan la importancia de exigir contratos y garantías por escrito.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) enfatizó la importancia de cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de compraventa al realizar compras por abonos. Esta modalidad, utilizada frecuentemente para adquirir electrodomésticos y artículos de valor mediante cuotas mensuales o quincenales, requiere que el consumidor esté debidamente informado para evitar irregularidades comerciales.

Recomendaciones antes de firmar el contrato

Acodeco sugiere a los compradores que, antes de formalizar la transacción, consulten sobre el tiempo límite para cancelar la cuenta y las penalidades existentes en caso de desistir de la compra. Es fundamental que el agente vendedor identifique correctamente el producto en el documento, incluyendo marca, modelo, color y número de serie.

Además, la institución subraya la necesidad de leer cuidadosamente el contrato antes de firmar, exigir una copia del mismo y solicitar siempre la garantía por escrito, incluso si el bien se encuentra en oferta o promoción.

Marco legal y responsabilidad del proveedor

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 45 de 2007, el proveedor es legalmente responsable por el bien específico que el consumidor aparte. La normativa prohíbe explícitamente sustituir el artículo por otro similar y declara nulas las cláusulas que intenten eximir al agente económico de esta responsabilidad.

Asimismo, se establece que los consumidores no están obligados a aceptar notas de crédito si el comercio incumple las condiciones pactadas. No obstante, en caso de que sea el consumidor quien incumpla, el agente económico tiene la facultad de descontar un porcentaje de lo abonado como penalización.

Estadísticas de quejas en 2025

Entre enero y noviembre de 2025, la Acodeco ha gestionado un volumen significativo de reclamaciones asociadas a diversas transacciones, incluyendo las de plazos. Se recibieron 417 quejas por falta de información, que representan un valor de 4,342,351.67 balboas, y 312 casos por devolución de dinero, que suman 2,799,593.59 balboas.

Los ciudadanos afectados por irregularidades durante este tipo de transacciones pueden interponer sus denuncias en el Centro de Atención al Cliente ubicado en Plaza Córdoba o en las administraciones regionales de la institución.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: