Acodeco informa sobre artículos escolares exentos del 7% o ITBMS

(25/Ene/2023 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuerda los útiles y artículos escolares que están exentos del pago del ITBMS o 7%, durante todo el año.

Mochilas, zapatillas, zapatos, correas, gomas y bolígrafos tienen un tope en los precios para que no paguen 7%. La Ley 17 de 1992 y el Decreto Ejecutivo 16 de 2008 enumera la lista de útiles, libros y uniformes escolares que están exentos de pagar el impuesto del ITBMS (7%), por lo que sugiere a la población optar por los mismos.

Cabe señalar que, los zapatos escolares con un precio hasta de B/.40.00; las zapatillas para educación física y mochilas escolares, cuyo costo sea hasta B/.30.00; gomas, cuyo precio por unidad no exceda de B/.2.00; bolígrafos hasta de B/.1.00 por unidad; y correas que no exceda de B/.15.00 no deben pagar el 7% del impuesto.

La Acodeco se mantiene vigilante de que los letreros que contienen el listado de útiles exentos del impuesto, se mantengan a la vista de los consumidores en los comercios a nivel nacional.

Para esta nueva temporada escolar, se ha notado la afluencia de los padres de familia o acudientes, en diferentes locales comerciales, adquiriendo los útiles escolares. En el mercado local, se puede encontrar amplia variedad de modelos y precios, pero se recomienda verificar el presupuesto destinado para estas compras, recordando comparar precios.

Asimismo, toda denuncia sobre el cobro del 7% en estos útiles y uniformes escolares, puede reportarse a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.

A continuación, el listado de artículos escolares exentos:

​Fuente/Foto: Acodeco